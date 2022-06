1. FC Köln II und Turbine Potsdam II komplettieren Teilnehmerfeld

Die Entscheidung ist gefallen: Rund zwei Monate vor Saisonbeginn der 2. Frauen-Bundesliga steht das offizielle Teilnehmerfeld der Spielzeit 2022/2023 fest. Die Fachgruppe Frauen- und Mädchenfußball der DFB GmbH & Co. KG hat den Aufsteigern 1. FC Köln II und 1. FFC Turbine Potsdam II die Zulassung für die kommende Saison erteilt.

Bereits nach den ersten Entscheidungen im Zulassungsverfahren am 13. Juni hatten die übrigen zwölf der insgesamt 14 Klubs der 2. Frauen-Bundesliga festgestanden. Nach nur einem Jahr ist die zweite Mannschaft des 1. FFC Turbine Potsdam in der 2. Frauen-Bundesliga zurück. Mit einem 4:0 über den Hamburger SV machte Potsdam den direkten Wiederaufstieg perfekt - das Hinspiel hatten die Brandenburgerinnen noch mit 0:1 verloren. Im zweiten Aufstiegsspiel fiel die Entscheidung erst in einem dramatischen Elfmeterschießen. Nach dem 2:2 im Hinspiel behielten die Frauen des 1. FC Köln II gegen den 1. FC Saarbrücken die Oberhand, erst der 16. Elfmeter brachte die Entscheidung.

Zweite Mannschaften von Vereinen der FLYERALARM Frauen-Bundesliga treten in der 2. Bundesliga als U 20-Teams an. Lediglich drei Spielerinnen dürfen diese Altersgrenze pro Mannschaft überschreiten.

Das Teilnehmerfeld der 2. Frauen-Bundesliga

FC Carl Zeiss Jena

SC Sand

FSV 2009 Gütersloh

RB Leipzig

VfL Wolfsburg II

SG 99 Andernach

Eintracht Frankfurt II

FC Ingolstadt 04

FC Bayern München II

1. FC Nürnberg

TSG Hoffenheim II

SC Freiburg II (gemeldeter Aufsteiger des Regionalverbandes Süd für die Regionalliga Süd)

1. FC Köln II

1. FFC Turbine Potsdam II

[ag]