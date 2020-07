1. FC Köln holt Müller-Prießen aus Paris

Der künftige Frauen-Zweitligist 1. FC Köln hat die ehemalige deutsche U-Nationalspielerin Marith Müller-Prießen verpflichtet. Die 29-Jährige kommt ablösefrei vom französischen Klub Paris FC und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

"Ich freue mich riesig auf die für mich komplett neue Herausforderung. Nachdem die französische Liga bereits im März abgebrochen wurde, kann ich es nach der langen Corona-Zwangspause kaum erwarten, wieder anzugreifen", sagt die Defensivspezialistin nach ihrer Vorstellung. "Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass die FC-Frauen nächstes Jahr wieder erstklassig sind, um in der Liga zu spielen, in die dieser Traditionsklub langfristig zweifelsfrei gehört."

Führungsspielerin Nietgen bleibt trotz Abstieg

Müller-Prießen durchlief von der U 17 bis U 23 alle weiblichen U-Teams des DFB und wurde 2010 mit der U 20 Weltmeisterin. Mit dem FCR Duisburg und dem 1. FFC Frankfurt feierte sie Erfolge im UEFA Women's Cup (2009), in der Champions League (2015) und wurde DFB-Pokalsiegerin (2009, 2010).

Indes bleibt Peggy Nietgen dem FC auch nach dem Abstieg weiter erhalten. Die 33-Jährige verlängerte ihren Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Ihr ursprünglich geschlossener Vertrag war nur für die FLYERALARM Frauen-Bundesliga gültig.

