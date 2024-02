0:3 gegen Niederlande: Neuformierte U 19-Frauen zahlen Lehrgeld

Die deutschen U 19-Frauen haben das erste Testspiel unter ihrem neuen DFB-Trainer Michael Urbansky verloren. Gegen die Niederlande unterliegt die DFB-Auswahl im spanischen La Nucia 0:3 (0:0).

Beide Teams erspielten sich in der ersten Hälfte abwechselnd gute Torchancen, doch beide Torhüterinnen vereilteten die Möglichkeiten mit guten Paraden. So ging es zur Halbzeit torlos in die Kabine. Direkt nach Wiederanpfiff gingen die Niederländerinnen dann durch einen Foulelfmeter von Tolhoek in Führung (46.), nachdem Svea Stoldt ihre Gegenspielerin unglücklich im Strafraum zu Fall brachte. Kurz darauf nutzte Keukelaar einen Abspielfehler der deutschen Hintermannschaft und erhöhte auf 2:0 (51.)

Das Team von Michael Urbansky steckte jedoch nicht auf und erhöhte mit zunehmender Spielzeit den Druck auf das gegnerische Tor. Nach einigen guten Chancen der DFB-Elf, erzielten die Niederländerinnen in der 81. Minute jedoch das 0:3 durch van de Velde gegen eine weit aufgerückte deutsche Elf.

"Wir müssen am Mut, der Überzeugung und Körperlichkeit arbeiten."

"Man muss die Voraussetzungen bedenken. Wir haben ein komplett neues Team, das sich finden muss. Die Niederlande haben in dieser Formation größtenteils schon die letzte EM bestritten, einige Spielerinnen haben bereits Erfahrung in der Champions League gesammelt. Daher haben wir jetzt eine gute Referenz, wo wir stehen", sagte Michael Urbansky zum Auftritt seiner Elf. "Wir haben Teamgeist gezeigt und müssen jetzt weiter an unserem Mut, der Überzeugung und unserer Körperlichkeit arbeiten."

Am Dienstag (ab 16.00 Uhr) folgt im Rahmen des Trainingslagers der zweite Test gegen Italien. Im April folgt dann die zweite EM-Qualifikationsrunde. Dort trifft die deutsche Mannschaft auf Rumänien (3. April), Ungarn (6. April) und Schweden (9. April). Die DFB-Auswahl hatte sich in der ersten Runde nach Siegen gegen Israel und Norwegen sowie einem Remis gegen Finnland als Gruppensieger für die zweite Runde qualifiziert. Die EM findet im Juli statt.