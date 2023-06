0:2 gegen England: U 21 verpasst das EM-Viertelfinale

Das Wunder ist ausgeblieben: Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat am letzten Gruppenspieltag der EM in Georgien und Rumänien gegen England 0:2 (0:2) verloren und den Einzug ins Viertelfinale sowie die mögliche Qualifikation für das Olympiaturnier 2024 in Paris damit verpasst. Umso bitterer, weil Israel im Parallelspiel Tschechien 1:0 (0:0) bezwang und so die benötigte Schützenhilfe lieferte. Cameron Archer brachte die Engländer bereits in der vierten Minute in Führung, Harvey Elliott erhöhte in der 21. Minute.

"Wir haben uns das alles ganz anders vorgestellt, wir sind nicht gut ins Turnier gekommen, hatten gegen Israel alles auf unserer Seite mit zwei Elfmetern und verlieren bitter gegen Tschechien. Heute war die Niederlage absolut verdient und berechtigt, die Engländer waren mindestens eine Klasse besser", sagte Trainer Antonio Di Salvo.

Di Salvo änderte seine Startelf auf drei Positionen, brachte Nelson Weiper als Sturmspitze sowie Noah Weißhaupt und Marton Dardai im Mittelfeld. Die erste Chance hatten aber die Young Lions durch Archer, der aber zu zentral auf Keeper Noah Atubolu abschloss (1.). Drei Minuten später entwischte Archer der deutschen Abwehr erneut und ließ Atubolu diesmal keine Chance. Die deutsche Elf musste sich erst einmal finden, hatte in der achten Minute aber die Ausgleichschance, doch Tom Krauß traf den Ball nach Flanke von Henning Matriciani nicht richtig.

England kontert erneut erfolgreich

In der Defensive offenbarte die DFB-Auswahl aber weiter Schwächen, so kam Jacob Ramsey in der zehnten Minte frei zum Abschluss, verfehlte das lange Eck aber knapp. Dann musste Di Salvo früh verletzungsbedingt Kilian Fischer für Josha Vagnoman einwechseln (14.). In der 18. Minute kam Weißhaupt freistehend zum Abschluss, traf - bezeichnenderweise für den bis dahin unglücklichen Turnierverlauf - aber Weiper, von dem der Ball neben das Tor trudelte.

Der nächste Nackenschlag folgte prompt: Fischers Hereingabe geriet zu ungenau, den folgenden Konter veredelte Elliott zum 2:0. Doch das deutsche Team blieb dran: Kevin Schade zwang James Trafford per Kopf zur ersten Glanztat (24.). In der 30. Minute wurde Schade nach feiner Vorarbeit von Matriciani im letzten Moment geblockt, Weiper in der 33. Minute gerade noch abgelaufen. Doch die Briten blieben ihrerseits gefährlich, diesmal durch Nonso Madueke (33.). Weiper näherte sich dem Treffer in der 41. Minute auch an, setzte den Ball aber über die Latte. Auch Schade brachte den Ball nicht am stark parierenden Trafford vorbei (45.+1).

Abschlussglück fehlt bis zum Schluss

Zur zweiten Halbzeit brachte Di Salvo Luca Netz für Matriciani auf der linken Abwehrseite. Die erste Chance hatten aber die Engländer durch einen Schuss vom Strafraumrand von Elliott (53.). Das deutsche Team kam derweil gegen ballsichere Briten nicht in zwingende Offensivaktionen. Di Salvo reagierte erneut, ersetzte Weiper durch Jessic Ngankam und Weißhaupt durch Faride Alidou (68.). Chancen blieben in den folgenden Minuten auf beiden Seiten Mangelware, die Partie spielte sich größtenteils im Mittelfeld ab, bis James Garner auf der rechten Seite durchbrach und von Netz im letzten Moment gestört wurde (77.).

In der 81. Minute kam Finn-Ole Becker zu seinen ersten Einsatzminuten, kam für Yannik Keitel ins Spiel. Am Ergebnis änderte aber auch dieser Wechsel nichts mehr. Auch weil den Deutschen das Schussglück weiter nicht hold war und Beckers abgefälschter Schuss erneut pariert wurde (90.).

