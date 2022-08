0:1 gegen Mexiko: U 20 scheidet bei WM aus

Die deutschen U 20-Frauen haben bei der WM in Costa Rica den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Im abschließenden Gruppenspiel musste sich die Mannschaft von DFB-Trainerin Kathrin Peter Mexiko in Alajuela mit 0:1 (0:0) geschlagen geben und landete mit drei Punkten in der Endabrechnung hinter Kolumbien und den Mexikanerinnen (je 5) auf dem dritten Rang.

"Wir sind enttäuscht über das Ergebnis", so Peter. "Es war ein ausgeglichenes Spiel. Die Mädels haben gekämpft, aber das Tor nicht gemacht. Wir gratulieren Mexiko zum Weiterkommen. Wir werden das Turnier intern aufarbeiten und müssen dann auch wieder den Blick nach vorne richten. Heute sitzt aber erst mal die Enttäuschung tief."

Mattner-Trembleau trifft nur den Pfosten

Sarah Mattner-Trembleau verpasste die frühe Führung nur knapp, als ihr Ball in der neunten Minute an den Pfosten prallte. Doch auch die Mittelamerikanerinnen spielten nach vorne: Natalia Mauleon wurde im Gegenzug erst in letzter Minute geblockt. Beke Sterner versuchte es in der 25. Minute aus der Distanz, zielte aber ein paar Zentimeter zu hoch.

Auch nach der Pause bot sich dem deutschen Team zuerst die große Führungschance, doch Laureta Elmazi scheiterte erst im Eins-gegen-Eins an Keeperin Celeste Espino, die dann auch den Nachschuss von Selina Vobian (54.) glänzend entschärfte. Ein Standard brachte auf der Gegenseite das Gegentor: Ein Freistoß segelte in den deutschen Strafraum und landete bei der freistehenden Alexia Villanueva, die volley zum 0:1 abschloss (59.).

Die DFB-Auswahl warf nun alles nach vorne. Mattner-Trembleau prüfte Espino in der 68. Minute erneut, doch am Ende blieb es bei der zweiten knappen Turnierniederlage - das Aus nach der WM-Gruppenphase war besiegelt.