Das ist die Startelf gegen Italien

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft heute (ab 20.30 Uhr, live in der ARD) im letzten Länderspiel des Kalenderjahres 2024 im Bochumer Vonovia Ruhrstadion auf Italien. Zwischen den Pfosten gibt es das nächste Debüt: Nachdem Sophia Winkler gegen die Schweiz ihre Premiere im DFB-Tor feierte, darf sich nun auch Ena Mahmutovic vom FC Bayern München über ihr Länderspieldebüt freuen. Laura Freigang ist nach ihrem Doppelpack gegen die Schweiz am Freitag ebenso von Beginn an auf dem Platz. Bundestrainer Christian Wück hat sich für folgende Startelf entschieden.

Die Startelf: 21 Mahmutovic - 2 Linder, 6 Minge, 7 Gwinn (C), 10 Freigang, 17 Rauch, 19 Bühl, 20 Senß, 23 Doorsoun, 24 Hoffmann, 26 Endemann