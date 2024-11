Das ist die Startelf gegen England

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft heute (ab 20.30 Uhr, live in der ARD und im Stream auf sportschau.de) auf Europameister England. Bundestrainer Christian Wück schickt in seinem ersten Spiel folgende Startaufstellung in die Partie. Giovanna Hoffmann von RB Leipzig feiert ihr Debüt im DFB-Trikot. Auch Rückkehrerin Linda Dallmann beginnt die Partie in Wembley.

Die Startelf: 1 Berger - 2 Linder, 6 Minge, 9 Nüsken, 15 Gwinn (C), 16 Dallmann, 19 Bühl, 20 Senss. 22 Brand, 23 Doorsoun, 24 Hoffmann