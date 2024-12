Das ist die Startelf gegen die Schweiz

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft heute (ab 20 Uhr, im ZDF-Livestream) im Letzigrund-Stadion in Zürich auf die Schweiz. Im Tor feiert Sophia Winkler von der SGS Essen ihr Debüt im DFB-Trikot. Auch Kathrin Hendrich vom VfL Wolfsburg, die zuletzt nicht dem Kader angehörte, beginnt beim letzten Auswärtsspiel der DFB-Frauen in diesem Jahr. Bundestrainer Christian Wück schickt folgende Startaufstellung in die Partie.

Die Startelf: 12 Winkler - 2 Linder, 3 Hendrich, 6 Minge, 7 Gwinn (C), 9 Nüsken, 11 Schüller, 16 Dallmann, 19 Bühl, 20 Senss, 25 Cerci