Collins: "Mein Weg ist nicht gewöhnlich"

Am Freitag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX) trifft die deutsche U 21-Nationalmannschaft im Länderspiel auf dem Aachener Tivoli auf Dänemark, für die es hier im DFB-Ticketshop noch Karten gibt. Auf DFB.de sprechen die beiden Frankfurter Aufsteiger Nathaniel Brown und Nnamdi Collins, der sein U 21-Debüt feiern könnte, darüber.

Nnamdi Collins über...

... seine Nominierung: Es ist meine erste Maßnahme. Ich kenne aber viele Jungs und einen Teil des Staffs. Deshalb ist es hier nicht ganz Neuland für mich. Ich habe richtig Bock!

... seinen Weg in den U-Teams: Es ist etwas Besonderes, für die U 21 zu spielen. Es ist eher ein Traumweg, von der U 15 bis in den Profibereich meine Schritte gemacht zu haben. Mein Weg ist nicht gewöhnlich, und darauf bin ich stolz.

... seine Leistungen für Frankfurt: Ich bin drangeblieben. Das ist der Grund, warum es gerade so läuft. Ich habe im Training Gas gegeben und wusste immer, woran ich bin. Ich war mental ready und habe jetzt ordentliche Spiele gemacht.

... die Nachwuchsarbeit bei der Eintracht: Bei Eintracht wird super gearbeitet, das kann ich bestätigen. Ich habe in dem Jahr viele Sachen dazulernen können. Wir sind jung und wissen, was wir können. Auch im Verein wissen sie, was wir können.

... seine Lieblingsposition: Ich habe in den letzten sechs, sieben Jahren Innenverteidiger gespielt. Ich fühle mich dort wohler. Aber ich habe auch schon Rechtsverteidiger gespielt, und das hat mir ebenfalls Spaß gemacht.

... möglichen Kontakt mit anderen Verbänden: Es gab nie einen anderen Gedanken. Für mich zählt nur Deutschland.

... sein Vorbild: Ich habe nur ein Vorbild: Virgil van Dijk. Kyle Walker finde ich aber auch gut.

... seine athletische Statur: Gym gehört dazu. Aber es liegt auch an den Genen, die man in die Wiege gelegt bekommen hat.

Nathaniel Brown über...

... seine Leistung in der Bundesliga: Wir haben zwei sehr gute Spiele hinter uns. Gegen Bochum waren wir dominanter, gegen Stuttgart war es mehr Kampf. Ich habe beide Male getroffen, darüber habe ich mich riesig gefreut. Es macht sehr, sehr viel Spaß mit den Jungs und den Fans im Stadion. Wir wollen den Schwung mitnehmen und auch gegen Bremen wieder gewinnen.

... über seine Rolle am Anfang der Saison: Es war eine schwierige Situation, als ich nicht im Kader war. Aber ich bin noch ein junger Spieler. Der Trainer meinte, dass ich Geduld haben muss. Jetzt habe ich meine Chance bekommen und bin froh, dass ich sie genutzt habe. Genau da möchte ich weitermachen.

... das Verständnis mit Collins: Wir verstehen uns sehr gut, obwohl wir uns noch nicht so lange kennen. Er ist ein lustiger, ehrlicher Mensch. Wir verstehen uns gut.

... seine Lieblingsposition: Meine Position ist hinten links. Aber ich bin auch eher der Spielertyp, der nach vorne geht - ein offensiver Linksverteidiger. Gegen Stuttgart habe ich vorne links gespielt. Es ist mir daher egal, ob vorne oder hinten.

... sein Vorbild: Auf meiner Position habe ich eher weniger ein Vorbild. Aber mein Lieblingsspieler ist Lionel Messi.