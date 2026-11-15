Carolin Elsen lässt Köln in Nürnberg jubeln

Der 1. FC Köln mischt in der Google Pixel Frauen-Bundesliga weiterhin um die vorderen Plätze mit. Am 10. Spieltag behauptete sich das Team von Trainerin Britta Carlson beim 1. FC Nürnberg 1:0 (1:0) und rückte wieder bis auf zwei Punkte an den Tabellendritten Eintracht Frankfurt heran. Für die Kölnerinnen war es der dritte Dreier aus den zurückliegenden vier Partien. Nürnberg ging erstmals nach zwei Siegen wieder leer aus und rutschte auf einen Abstiegsplatz.

Vor 1100 Zuschauer*innen im Max-Morlock-Stadion sorgte Kölns U 23-Nationalspielerin Carolin Elsen (9.) nicht nur für den einzigen Treffer der Begegnung. Der 1. FC Nürnberg musste bei ihrem Treffer auch erstmals nach 236 Minuten wieder ein Gegentor hinnehmen. Kurz vor Schluss handelte sich FCN-Verteidigerin Leia Varley wegen einer Notbremse die Rote Karte ein (90.+3). Pauline Bremer scheiterte mit dem unmittelbar folgenden Foulelfmeter an Torhüterin Lourdes Romero (90.+4).

Beide Teams unverändert

Der 1. FC Nürnberg begann mit den elf Spielerinnen, die zuvor auch beim überzeugenden 4:0 im Auswärtsspiel beim SC Freiburg in der Startelf standen. Die Personalsituation beim Club blieb im Vergleich zur Vorwoche auch sonst unverändert. Cheftrainer Omar Adlani musste weiterhin auf die Langzeitverletzten Marlene Lindner und Amélie Thöle verzichten. Keira Bednorz fehlte nach wie vor wegen ihrer Rückenprobleme.

Auch Britta Carslon, Trainerin des 1. FC Köln, entschied sich nach dem 3:1 gegen RB Leipzig gegen Veränderungen am Team. Anna-Lena Stolze, Weronika Zawistowska und Elise Stenevik waren nach ihren Verletzungspausen erstmals wieder Teil des Kaders.

Lein verpasst Ausgleich

Der 1. FC Köln startete druckvoll ins Spiel. Eine Freistoßflanke von Laura Vogt konnten die Nürnbergerinnen klären. Kurz darauf landete eine Flanke von Carlotta Imping am Außennetz. In dieser Phase gelang den Kölnerinnen auch der Führungstreffer. Eine Ecke von Vanessa Leimenstoll konnte der FCN nicht entscheidend klären, so dass Carlotta Imping im Strafraum querlegen konnte. Carolin Elsen war zur Stelle und verwandelte zum 1:0 (9.).

Quasi im direkten Gegenzug wäre den Nürnbergerinnen fast der Ausgleich gelungen. Marie Bleil fälschte einen Kölner Klärungsversuch in den Lauf von Kapitänin Nastassja Lein ab, die an der glänzend reagierenden FC-Torhüterin Lisa Schmitz scheiterte. Auch bei einem Aufsetzer von Emöke Papai packte Lisa Schmitz sicher zu.

Einen weiteren vielversprechenden Nürnberger Angriff klärte Carolin Elsen im letzten Moment gegen Marie Bleil. Gegen Ende des ersten Durchgangs wurde auch der 1. FC Köln noch einmal gefährlich. FCN-Torhüterin Lourdes Romero konnte den strammen Distanzschuss von Laura Vogt aber noch über die Latte lenken. Zur Pause blieb es bei der knappen Führung der Kölnerinnen.

Lapassouse trifft Pfosten

Auch im zweiten Durchgang verzeichnete der 1. FC Köln die ersten vielversprechenden Offensivaktionen. Nach einer Flanke von der linken Seite wagte Carlotta Imping den Direktschuss, konnte den Ball aber nicht mehr auf das Tor bringen. Nach einer weiteren Hereingabe von der rechten Seite landete der Klärungsversuch von Nürnbergs Leia Varley knapp neben dem eigenen Tor. Das Tempo im Spiel nahm zu. Erst wurde FCN-Offensivspielerin Louna Lapassouse im letzten Moment beim Abschluss gestört. Beim direkten Gegenangriff konnte Sanja Homann mit einer starken Grätsche gegen Pauline Bremer klären.

Kurz darauf ging ein kraftvoller Schuss von Kölns Vanessa Leimenstoll knapp am Tor vorbei. Die bis dahin beste Chance auf den zweiten Treffer der Partie gehörte aber dem 1. FC Nürnberg: Nastassja Lein setzte sich über die rechte Seite durch und bediente Louna Lapassouse, die den Innenpfosten traf. Den Abpraller konnten die Kölnerinnen klären. Wenige Minuten später köpfte Nastassja Lein aus aussichtsreicher Position über das Tor. Die Kölnerinnen näherten sich mit einem Distanzschuss einem Treffer an. Der Versuch von Spielführerin Marina Hegering ging knapp drüber.

Noch enger wurde es bei einer Flanke der eingewechselten Julia Schiffarth, die sich an die Latte des Nürnberger Tores senkte. Der FCN war weiterhin um den Ausgleich bemüht. Den Kölnerinnen gelang es aber gut, die Gastgeberinnen vom eigenen Strafraum fern zu halten. In der Nachspielzeit handelte sich Leia Varley bei einem Kölner Konter wegen einer Notbremse im Strafraum die Rote Karte ein (90.+3). Mit dem fälligen Foulelfmeter scheiterte Pauline Bremer an Nürnbergs Torhüterin Lourdes Romero (90.+4). So blieb es beim knappen Kölner Auswärtserfolg.