Busreise zum Nations-League-Viertelfinale in Mailand

Die deutsche Nationalmannschaft will zum ersten Mal in das Final Four der UEFA Nations League einziehen. Und braucht deshalb im Viertelfinale gegen den viermaligen Welt- und zweimaligen Europameister Italien jede Unterstützung der Fans. Zum Viertelfinal-Hinspiel im historisch bedeutsamen Stadion San Siro in Mailand bietet Hans-Joachim "Bubi" Toews, Betreuer im Fan Club Nationalmannschaft, eine Busreise an. Hier findet Ihr alle Infos.

Start der Fanreise ist am 19.03.2025 morgens in Landau mit Übernachtung in Como oder Umgebung. Am Nachmittag wird es zudem eine Schifffahrt auf dem Comer See geben

Am 20.03. geht die Reise nach dem Frühstück weiter nach Mailand, um dort zunächst eine Stadtführung zu absolvieren sowie abends das Nations-League-Viertelfinale Italien - Deutschland zu besuchen. Direkt nach Spielende geht es auf die Heimreise

Kosten belaufen sich pro Person im Doppelzimmer auf 190 Euro ( Ticket für das Nations-League-Spiel ist im Angebot nicht inbegriffen )

Das Angebot richtet sich exklusiv an Fan-Club-Mitglieder

Es gilt first come, first served

Mehr Infos und Anmeldung per Mail an: hans-joachim.toews@fanclub-betreuer.de.

125 Jahre DFB - 125 Jahre Fußballliebe

In Leipzig, genauer gesagt im "Restaurant zum Mariengarten", wurde am 28. Januar 1900 der Deutsche Fußball-Bund gegründet. Seinerzeit gehörten dem Verband überschaubare 90 Vereine an, aber das änderte sich rasch. Heute gibt es mehr als 24.000 Klubs mit mehr als 7,7 Millionen Mitgliedern. Dazwischen hat der DFB eine bewegte und bewegende Geschichte hingelegt, mit vielen Titeln, Tränen und Triumphen. 125 Jahre DFB bedeuten auch 125 Jahre Fußballliebe - für uns Anlass genug, auf dfb.de/fussballliebe zu sagen: "Ti amo, Fußball!" Auf dieser DFB.de-Subsite wollen wir auch mit den Fans und Fußballinteressierten in den Austausch kommen. Hier sammeln wir eure Themen - und machen sie zu unseren Themen.