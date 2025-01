Britta Carlson verlässt den DFB

Britta Carlson verlässt den Deutschen Fußball-Bund. Die ehemalige Assistenztrainerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft einigte sich mit dem DFB einvernehmlich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung und beginnt nun eine neue Aufgabe als Cheftrainerin der Frauen des 1. FC Köln. Damit folgt sie auf Jacqueline Dünker, die den Trainer*innenposten der FC-Frauen zuletzt interimsweise bis zum Jahresende bekleidet hatte.

"Über 10 Jahre durfte ich in verschiedenen Positionen sowohl als Co-Trainerin der Frauen-Nationalmannschaft und U-17 Juniorinnen, WM-Botschafterin und auch Koordinatorin der U- Nationalmannschaften ein Teil der DFB-Familie sein", sagt Carlson. "Ich bin sehr dankbar für diese Zeit und habe unheimlich viele Erfahrungen sammeln, tolle Kolleginnen und Kollegen kennen lernen und Freundschaften schließen dürfen. Diese besondere Zeit mit einer sehr wertschätzenden Verabschiedung beim letzten Heimspiel in Hannover und dem Gewinn der olympischen Bronze-Medaille zu beenden, war auch für mich persönlich ein schöner Abschluss. Nun freue ich mich auf meine neue Aufgabe als Cheftrainerin beim 1. FC Köln und möchte mich bei allen Verantwortlichen für die schnelle Umsetzung bedanken. Ich werde auch in Zukunft mit unseren DFB-Teams mitfiebern und wünsche insbesondere Christian Wück und seinem Team für die Zukunft alles Gute!“

Rettig: "Britta Carlson hat maßgeblich zu den Erfolgen der vergangenen Jahre beigetragen"

Andreas Rettig, DFB-Geschäftsführer Sport, sagt: "Wir danken Britta Carlson für ihren langjährigen, leidenschaftlichen Einsatz beim DFB. Sie hat mit ihrer Expertise maßgeblich zu Erfolgen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren beigetragen. Wir wünschen ihr für ihre neue Aufgabe beim 1. FC Köln sowie persönlich für ihre weitere Zukunft alles Gute und viel Erfolg!"

Die ehemalige Nationalspielerin Britta Carlson gewann 2012 als Assistenztrainerinnen der U 17-Juniorinnen den Europameistertitel in der Schweiz. Vom Juni 2018 bis einschließlich der Olympischen Spiele 2024 in Paris gehörte sie dem Trainer*innenteam der deutschen Frauen-Nationalmannschaft an. Zu ihren Erfolgen mit den DFB-Frauen zählt die Europameisterschaft 2022 in England, bei der das Team unter Leitung der damaligen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in das Finale im Wembley einzog und sie Vizeeuropameisterinnen wurden. Nach dem Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland 2023 führte Carlson das Team zuletzt gemeinsam mit Interimsbundestrainer Horst Hrubesch zum Bronze-Erfolg bei den Olympischen Spielen im Sommer.