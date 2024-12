Nationalspielerin Jule Brand fällt für die beiden anstehenden Länderspiele gegen die Schweiz und Italien aus. Die 22 Jahre alte Offensivspielerin vom VfL Wolfsburg hat sich beim 5:0 in der Champions-League-Partie gegen Galatasaray Istanbul am Mittwochabend in einem Zweikampf eine Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen. Für Jule Brand nominierte Bundestrainer Christian Wück am heutigen Donnerstag Vivien Endemann vom VfL Wolfsburg nach.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft sich am kommenden Montag in Stuttgart und wird sich dort auf das Länderspiel am Freitag, 29. November (ab 20 Uhr, im ZDF-Livestream), im Züricher Stadion Letzigrund gegen EM-Gastgeber Schweiz vorbereiten. Das letzte Heimländerspiel des Jahres absolvieren die DFB-Frauen am Montag, 2. Dezember (ab 20.30 Uhr, live in der ARD), im Vonovia Ruhrstadion in Bochum gegen Italien.