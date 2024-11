Google Pixel Frauen-Bundesliga

Wück sieht Hoffmanns Doppelschlag für Leipzig

RB Leipzig stellte in der Google Pixel Frauen-Bundesliga erneut seine Heimstärke unter Beweis. Das Team von Trainer Jonas Stephan gewann am 8. Spieltag das Verfolgerduell gegen die TSG Hoffenheim 3:1 (0:0) und setzt sich in der oberen Hälfte fest.