Bernd Neuendorf: "Hinter uns liegt ein begeisterndes EM-Jahr"

Liebe Freundinnen und Freunde des Fußballs,

hinter uns liegt ein begeisterndes EM-Jahr. Wir haben in diesem Sommer ein weiteres Mal dokumentiert, dass Deutschland ein großartiger Gastgeber ist. Wir waren für vier Turnierwochen unserer Heim-Europameisterschaft tatsächlich „United by Football“. Deutschland hat sich 36 Jahre nach der EURO 1988 und 34 Jahre nach der friedlichen Wiedervereinigung als ein fußballbegeistertes Land, als freundlicher Gastgeber und nicht zuletzt als verlässlicher Partner für die Organisation von Sport-Großereignissen erwiesen. Der Fußball, insbesondere der Amateurfußball, wird von dieser Heim-Europameisterschaft profitieren. Die UEFA EURO 2024 wird auch über das Finale hinaus langfristig wirken. Nicht nur, weil hochklassige Spiele und eine einzigartige Stimmung für bleibende Erinnerungen gesorgt haben. Die EURO hat darüber hinaus auch beim Thema Nachhaltigkeit klare Akzente gesetzt und wird den Amateurfußball durch verschiedene Maßnahmen und Projekte voranbringen.

Unsere Nationalmannschaft hat 2024 nicht nur sportlich begeistert, sondern auch die Herzen der Fans zurückgewonnen. Nach einem leidenschaftlichen Auftritt bei der Heim-EM und dem Gruppensieg in der UEFA Nations League fiebern wir nun dem traditionsreichen Duell mit Italien im März im Viertelfinale entgegen. Es ist ein starkes Signal für den DFB und die Nationalmannschaft, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler über die Heim-EM hinaus bis zur WM 2026 unseren gemeinsamen Weg weitergehen.

Unsere Frauen-Nationalmannschaft hat ihrem Trainer Horst Hrubesch im Sommer mit dem Gewinn der olympischen Bronzemedaille einen würdigen Abschied bereitet. Jetzt freuen wir uns gemeinsam mit dem neuen Trainerteam um Christian Wück auf die EURO in der Schweiz im nächsten Jahr. Auch unsere U 21-Nationalmannschaft hat sich ungeschlagen für die Europameisterschaft 2025 in der Slowakei qualifiziert.

Die jüngsten Mitgliederzahlen unserer Landesverbände, die wir während der EM veröffentlicht haben, unterstreichen, wie stark unsere Basis in Deutschland ist und welch hervorragende Arbeit in unseren Vereinen geleistet wird. Noch nie waren so viele Menschen in Deutschlands Fußballvereinen organisiert wie aktuell. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die aktiv Fußball spielen, steigt. Besonders stark ist der Zuwachs bei den Mädchen. Auch der Trend bei den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern ist positiv. Und: Die Qualifikationsangebote des DFB und seiner Landesverbände für Trainer*innen im Basisbereich finden große Resonanz.

Das DFB-Punktespiel zur EURO 2024 hat gezeigt, wie groß das Engagement in Fußballvereinen in ganz Deutschland ist. Von Anfang Juli 2023 bis Ende Juli 2024 haben 4650 Klubs am Wettbewerb teilgenommen, das sind mehr als 27 Prozent aller aktiven Vereine. Gemeinsam haben sie beeindruckende 22.382 Maßnahmen eingereicht, umgesetzt und so das Vereinsleben nachhaltig gefördert.

Den hohen Stellenwert des Amateurfußballs belegt auch eine repräsentative Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Frühjahr unter Bundesbürger*innen ab dem 14. Lebensjahr durchgeführt hat. Demnach werden mehr als zehn Millionen Menschen aktiv und passiv durch den Amateurfußball mobilisiert. Sieben Millionen Menschen bezeichnen sich als Fan eines Amateurvereins. Das sind beeindruckende Zahlen. Dennoch bleiben Herausforderungen.

Wir müssen insbesondere die Potenziale im Frauen- und Mädchenfußball noch besser ausschöpfen. Gleichzeitig werden wir uns weiterhin mit Nachdruck dafür einsetzen, dass die Politik für eine ausreichende und funktionierende Sportinfrastruktur sorgt. Denn nur geeignete Sportstätten versetzen unsere Vereine in die Lage, gute Sportangebote zu unterbreiten.

Ich wünsche Ihnen nun alles Gute für das neue Jahr.

Ihr

Bernd Neuendorf

DFB-Präsident