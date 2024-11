Benjamin Henrichs fällt für Länderspiele aus

Benjamin Henrichs steht Bundestrainer Julian Nagelsmann für die beiden anstehenden Länderspiele gegen Bosnien und Herzegowina und die Niederlande nicht zur Verfügung. Wegen Rückenbeschwerden hat der Profi von RB Leipzig das Teamquartier der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach am Mittwochmorgen verlassen. Henrichs hatte am Dienstag bereits die erste Trainingseinheit des DFB-Teams verpasst. Für Henrichs wird zunächst kein Spieler nachnominiert.

Am morgigen Donnerstag reist das DFB-Team nach Zenica zum Länderspiel im Rahmen der UEFA Nations League am Freitag gegen Bosnien und Herzegowina (ab 20.45 Uhr, live bei RTL). Am kommenden Montag dann spielt die Nationalmannschaft in München gegen die Niederlande (ab 20.45 Uhr, live im ZDF).