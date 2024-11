Baumann und Leweling debütieren gegen Niederlande

Zwei Neulinge sollen es in München richten: Neben Torwart Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim feiert auch Jamie Leweling vom VfB Stuttgart heute (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in der UEFA Nations League gegen die Niederlande seinen Einstand im Dress der A-Nationalmannschaft. In Tim Kleindienst, Maximilian Mittelstädt, Aleksandar Pavlovic und Angelo Stiller stehen vier weitere Akteure in der Startelf, die bislang weniger als zehn A-Länderspiele aufweisen. Im Vergleich zum 2:1 in Bosnien und Herzegowina nimmt Bundestrainer Julian Nagelsmann fünf Änderungen vor.

Die deutsche Aufstellung: Baumann - Rüdiger, Kimmich (K), Leweling, Kleindienst, Schlotterbeck, Pavlovic, Wirtz, Mittelstädt, Stiller, Gnabry.