Ballon d'Or: Beckenbauer für Lebenswerk geehrt

Bei der Ballon-d'Or-Vergabe in Paris ist der im Januar 2024 im Alter von 78 Jahren verstorbene Franz Beckenbauer auf besondere Weise für sein Lebenswerk gewürdigt worden. Am Montagabend gab es im Theatre du Chatelet eine feierliche "Tribute-Zeremonie", an der neben Beckenbauers Witwe Heidi auch sein Sohn Joel sowie Karl-Heinz Rummenigge teilnahmen. Beckenbauer sei "eine der ersten globalen Fußballpersönlichkeiten" gewesen, sagte Rummenigge: "Sein Einfluss auf unser Spiel in der gesamten Breite ist unermesslich. Die Welt des Fußballs kann sich glücklich schätzen, dass sie Franz Beckenbauer in ihrer Mitte hatte."

Joel Beckenbauer betonte, dass sein Vater "zu Hause nie der Kaiser, sondern der beste Papa" gewesen sei. Rummenigge nannte Franz Beckenbauer "die größte Persönlichkeit, die der FC Bayern je hatte: Franz war mein Kapitän, mein Trainer und unser Präsident - ein Mann von weltweitem Format, der Menschen über den Fußball hinaus verbunden und inspiriert hat."