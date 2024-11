Nach der erfolgreichen Vorbereitung wird es für die deutschen U 19-Junioren jetzt ernst: Vom 12. bis 18. November steigt in Andorra die erste Qualifikationsrunde zur EM 2025 in Rumänien im Juni. Cheftrainer Hanno Balitsch hat nun seinen 21-köpfigen Kader für das Miniturnier in den Pyrenäen nominiert.

"Nach zuletzt zwei erfolgreichen Testturnieren fahren wir mit Selbstvertrauen zur ersten EM-Qualirunde", sagt Hanno Balitsch. "Wir wollen unserer Favoritenrolle in einer interessanten Gruppe gerecht werden und uns auch unter den besonderen Bedingungen in Andorra für die Eliterunde qualifizieren."

Los geht es am 12. November (ab 19 Uhr) gegen die Auswahl des Gastgebers. Am 15. November (ab 15 Uhr) wartet im zweiten Spiel Zypern, ehe zum Abschluss am 18. November (ab 19 Uhr) das Duell mit Ungarn ansteht. Die beiden Gruppenersten und der beste Drittplatzierte der 13 Pools erreichen die zweite Qualifikationsrunde im Frühjahr 2025. Dort werden nur die Gruppensieger einen Platz bei der EM-Endrunde buchen.