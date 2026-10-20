Ausbau der Reichweite: DFB-TV ab sofort auch über MagentaTV verfügbar

Seit seinem Start im Sommer löst DFB.TV tagtäglich sein Versprechen ein, Fans noch näher an den Fußball zu bringen. Nachdem der lineare Pay-TV Sender des Deutschen Fußball-Bundes bereits über viele führende TV- und Streaming-Plattformen empfangbar ist, baut er nun durch eine Kooperation mit MagentaTV seine Reichweite nochmals deutlich aus. DFB.TV wird Teil des MagentaSport Angebots der Deutschen Telekom sowie in den Paketen "Family" bzw. „Big TV“ verfügbar sein. Und auch im Bereich der Werbezeitenvermarktung kooperieren die Partner und werden es Agenturen und werbetreibenden Unternehmen durch moderne Dynamic Ad Substitution ermöglichen, ihre Zielgruppen noch effizienter anzusprechen.

Zum Programm von DFB.TV gehört die Begleitung der Männer- und Frauen-Nationalmannschaft in den Abstellungsphasen, bei Länderspielen und Turnieren. Zudem überträgt DFB.TV Spiele der weiblichen und männlichen U-Nationalteams, der 2. Frauen‑Bundesliga, des DFB-Pokals der Frauen, ausgewählte Partien aus den Regionalligen oder des Finaltags der Amateure sowie Begegnungen im Futsal, Beachsoccer und des DFB-ePokals live. Ergänzt wird das Angebot durch exklusive Dokumentationen, Klassiker aus dem DFB-Archiv, Berichte aus dem Schiedsrichterwesen, Sonderformate wie Pokalauslosungen, Pressekonferenzen und Interviews sowie Zusammenfassungen des DFB-Pokals der Männer und Frauen, der 3. Liga, der Google Pixel Frauen-Bundesliga, den Regionalligen und den Nationalmannschaften.

Kay Dammholz, Director Medienrechte DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Die Einspeisung von DFB.TV auf MagentaTV komplettiert und krönt die Distribution unseres neuen Pay-TV-Senders, der nun auf allen relevanten Plattformen verfügbar ist, auf denen sich Deutschlands Fußball- und Sportfans tummeln. Abonnenten von MagentaSport sowie von Big TV benötigen kein zusätzliches Abo, sondern haben DFB.TV automatisch freigeschaltet und können sich ab sofort auf besondere Einblicke in die gesamte Vielfalt des deutschen Fußballs freuen."

Dr. Jörg Richartz, Vice President Steuerung und Vermarktung TV der Deutschen Telekom: "Fußball begeistert mit seiner Vielfalt Millionen von Menschen. Genau dieser Vielfalt bieten wir jetzt eine noch größere Bühne. Mit DFB.TV holen wir ein starkes Angebot zu MagentaTV und MagentaSport, das weit über die großen Turniere hinausgeht und den deutschen Fußball in all seinen Facetten an einem Ort erlebbar macht. Und das von den Nationalteams bis hin zu den Amateurligen der Männer, der Frauen und im Jugendbereich. Wir freuen uns sehr, mit dem DFB einen weiteren starken Partner auf unseren Plattformen begrüßen zu dürfen. So machen wir unsere Sportangebote zur Heimat für Fußballfans."

DFB.TV ist u.a. über MagentaTV, DAZN, HD+, Sky/WOW, Ocilion, Vodafone und Zattoo empfangbar. Zusätzlich ist die App DFB.TV+ im Apple App-Store und im Google Play Store erhältlich. DFB.TV kostet über die App DFB.TV+ 5,99 Euro pro Monat oder 59,99 Euro im Jahresabo.