Ansgar Knauff: "Schon am Freitag alles klarmachen"

Mit einem Sieg gegen Bulgarien am Freitag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX) will die U 21-Nationalmannschaft die Teilnahme an der EM-Endrunde 2025 bereits vorzeitig sichern. Zwei Tage vor dem Heimspiel in Regensburg spricht Ansgar Knauff von Eintracht Frankfurt auf DFB.de über seinen EM-Traum und die Entschlossenheit in der Mannschaft.

Ansgar Knauff über...

... das Kribbeln in der Mannschaft vor dem ersten "Endspiel": Gute Stimmung und Vorfreude auf das Bulgarien-Spiel sind da. Wir waren gestern gemeinsam mit der Mannschaft essen. Alle Spieler, die dabei sind, wollen unbedingt zur EM. Wir spielen zuhause und wir kommen mit viel Selbstbewusstsein. Wir wollen es nicht auf das Spiel in Polen ankommen lassen, sondern es schon am Freitag klarmachen. Es ist die erste Chance, und die wollen wir bereits nutzen.

... sein Fehlen bei der vorangegangenen U 21-EM 2023: Ich bin extrem heiß. Ich habe schon letztes Mal viele Qualifikationsspiele absolviert und mich dann kurz vor dem Turnier zum schlechtesten Zeitpunkt verletzt. Ich hoffe, dass ich nächstes Mal auf dem Platz stehen kann.

... seine Erfahrung innerhalb der U 21: Wir sind alle in einem ähnlichen Alter, aber ich versuche natürlich meine Erfahrung und meine Stärken einzubringen, damit wir als Team erfolgreich sein können. Wir haben es in dieser Runde bisher gut gemacht, daran wollen wir anschließen.

... die Fluktuation in der Mannschaft: Es ist nicht immer einfach. Aber es gibt viele Spieler, die schon in anderen U-Mannschaften zusammengespielt haben. So findet es sich immer schnell zusammen. Wir haben eine gute Qualität in der Mannschaft und es in den anderen Maßnahmen schon gut hinbekommen. Ich bin davon überzeugt, dass wir es wieder schaffen und können ein paar Ausfälle auch immer gut kompensieren.

... seine bisherige Saison mit Eintracht Frankfurt: Es läuft insgesamt gut bei uns im Verein. Ich bin mit unserem Start zufrieden. Ich hatte zwar am Anfang gesundheitliche Probleme, stehe aber nun voll im Saft und versuche den Schwung mit zur U 21 zu transportieren.