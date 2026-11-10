DER DFB
30 Millionen Mitgliedschaften: DOSB verzeichnet dritten Rekordwert in Folge
Immer mehr Menschen in Deutschland sind in Sportvereinen aktiv. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat heute seine neue Mitgliederstatistik mit einem neuen Rekord für den deutschen Sport veröffentlicht. "Wir sind 30 Millionen", diese Botschaft wurde heute aus der Otto-Fleck-Schneise 12 verkündet, 30.082.466 Mitgliedschaften in 85.000 Sportvereinen bedeuten den dritten Höchststand in Serie - ein Hattrick.
DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagt: "30 Millionen Mitgliedschaften - über diese beeindruckende Zahl freuen wir uns sehr. Nicht nur der Fußball wächst, der Sport insgesamt gewinnt weiter an Bedeutung. In Zeiten zunehmender Fliehkräfte in unserer Gesellschaft ist die Anziehungskraft der Sportvereine von großer Bedeutung. Sportvereine sind nicht nur Orte der Bewegung, genauso sind sie Orte der Begegnung. Orte, an denen die Menschen zusammenkommen und Zusammenhalt und Gemeinschaft erleben. Als DFB sind wir stolz darauf, mit unseren Mitgliedern dazu einen bedeutenden Beitrag zu leisten."
Der DFB ist der mitgliederstärkste Fachverband im DOSB. Die offizielle Mitgliederstatistik aus dem Juli 2026 zeigte einen erneuten Anstieg der Mitgliedschaften - auf nun 8,2 Millionen. Nach dem historischen Überschreiten der Marke von acht Millionen im Jahr 2025 setzte sich die positive Entwicklung damit auch 2026 fort. Insgesamt sind 23.713 Vereine unter dem Dach des DFB organisiert.
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Autor: dfb
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