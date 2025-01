125 Jahre DFB: Festakt in Leipzig

Sechs Weltmeisterschaften, elf Titel bei Europameisterschaften, zwei olympische Goldmedaillen, mehr als 1000 Länderspiele der Männer, mehr als 500 der Frauen, 293 Länderspiele der DDR-Auswahl. Das ist die vorläufige Bilanz dessen, was am 28. Januar 1900 in Leipzig mit einer Versammlung im Restaurant Mariengarten begann. In der Karlstraße 10 trafen sich Vertreter von 86 Vereinen, um einen einzigen Tagesordnungspunkt zu erörtern: "Ob und wie ist eine Einigung sämtlicher deutscher Fußball-Verbände und -Vereine möglich?" Eine Einigung war möglich - der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wurde gegründet.

Heute (ab 19 Uhr) wird in Leipzig Geburtstag gefeiert - 125 Jahre DFB. Die Liste der Gäste der Jubiläumsgala ist lang und erlesen. Zu den Rednern neben DFB-Präsident Bernd Neuendorf gehören Bundeskanzler Olaf Scholz, UEFA-Präsident Aleksander Čeferin und FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Klinsmann, Matthäus, Lahm und Wiegmann zu Gast

Eröffnet wird der Festakt durch einen schrillen Pfiff aus der Pfeife eines Jung-Schiedsrichters, ehe DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich die nationalen und internationalen Gäste aus der Politik, der DFB-Partner, Sponsoren und Wegbegleiter*innen sowie die deutsche und internationale Fußballfamilie mit zahlreichen Spitzenvertretern der UEFA- und FIFA-Mitgliedsverbände willkommen heißt. Basis und Spitze sind gleichermaßen vertreten, Amateurtrainerinnen und -trainer genauso wie Spitzenfunktionäre aus der Bundesliga und des Schiedsrichterwesens. Besonders schön ist, dass Heidi und Joel Beckenbauer ihr Kommen angekündigt haben, genauso wie Susanne Schäfer, die Witwe von Andreas Brehme.

In Leipzig zugegen sind auch zahlreiche ehemalige Nationalspielerinnen und Nationalspieler, darunter Ehrenspielführerin Bettina Wiegmann und die Ehrenspielführer Lothar Matthäus, Philipp Lahm und Jürgen Klinsmann, an deren große Erfolge in Filmeinspielern und Talkformaten erinnert wird. Auch Gegenwart und Zukunft sind in Leipzig vertreten: Die Bundestrainer Julian Nagelsmann und Christian Wück sprechen mit Moderator Michael Steinbrecher über ihre Planungen für die Nationalmannschaften der Männer und Frauen.

Nach gut zwei Stunden wird die Gala dann auch Geschichte sein. Den Akt vollzieht wieder ein Jung-Schiedsrichter, der mit seinem Pfiff das akustische Schlusssignal der Veranstaltung sendet - und zugleich die kommenden 125 Jahre DFB beginnen lässt.