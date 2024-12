Talentförderung

Eliteschulen des Fußballs

Spitzentalente im Fußball sind einer permanenten Doppelbelastung ausgesetzt. Denn sie müssen zeit- und belastungsintensive sportliche Anforderungen mit der schulisch-beruflichen Ausbildung koordinieren, um auch jenseits der Fußballkarriere eine chancenreiche Lebensperspektive zu haben. Gerade für die Besten ist dieser permanente Spagat zwischen Schule und Fußball nur schwer zu meistern.

Die Eliteschulen des Fußballs bieten Lösungsoptionen, damit die Spieler den Anforderungen aus beiden Bereichen gerecht werden können. 39 Eliteschulen in ganz Deutschland bilden ein flächendeckendes Netzwerk an speziellen Bildungs- und Fördereinrichtungen für Fußball-Talente. Jede Eliteschule bildet ein Verbundsystem aus Schule, Leistungszentrum, weiteren regionalen Vereinen und dem Landesverband – und sichert so eine optimale Abstimmung aller Bereiche, die ein Talent begleiten und fördern.