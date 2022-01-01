Die DFB Schiri GmbH ist eine Tochtergesellschaft der DFB GmbH & Co. KG und der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH, an der der DFB mit 51 Prozent und die DFL mit 49 Prozent beteiligt sind. Anpfiff war am 1. Januar 2022, die Gesellschaft hat ihren Sitz auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main. Seit dem 1. Juli 2026 ist die DFB Schiri GmbH auch für die Schiedsrichter*innen der Frauen-Bundesligen verantwortlich.

Die Hauptaufgabe der DFB Schiri GmbH besteht darin, die Schiedsrichter*innen im deutschen Profifußball zu organisieren und zu betreuen. Dies umfasst unter anderem die Planung und Durchführung von Trainingslagern und Workshops, die Klasseneinteilung und Ansetzung der Schiedsrichter*innen und aller Assistent*innen, die detaillierte Auswertung ihrer Spielleitungen sowie kommunikative Maßnahmen. Ziel ist es, die Professionalität der Unparteiischen und die Qualität ihrer Leistung kontinuierlich zu verbessern, umeinen reibungslosen Ablauf der Spiele innerhalb ihrer Wettbewerbe (Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga, DFB-Pokal, Google Pixel Frauen-Bundesliga, 2. Frauen-Bundesliga) zu gewährleisten.

Die DFB Schiri GmbH ist in zwei Geschäftsbereiche aufgeteilt: Sport und Kommunikation mit Geschäftsführer Knut Kircher sowie Management und Organisation mit Geschäftsführer Florian Götte.

Die Sportliche Leitung der DFB Schiri GmbH besteht aus Peter Sippel (Bundesliga), Dr. Felix Brych (2. Bundesliga), Florian Meyer (3. Liga), Jan-Hendrik Salver (Schiedsrichter-Assistent*innen), Dr. Jochen Drees (Video-Assistent*innen), Marco Fritz (Evaluation), Christine Baitinger (Schiedsrichterinnen) und Christopher Musick (Perspektivteam). Sascha Simon unterstützt die Sportliche Leitung als Spielanalyst, Tobias Bauch als Innovations- und Datenmanager.

Für die Evaluation sind außerdem David Schmidt und Patrick Werner zuständig. Tobias Christ ist der Koordinator der Ansetzungen, Johannes Egelseer und Alexander Dotzler fungieren als Fitness- und Athletik-Trainer der Referees. Das Team der Kommunikation wird von Alex Feuerherdt geleitet und durch Max Brand sowie Marcel Voß komplettiert.

Die Mitglieder der Stabsstelle sind Melanie Regert als Assistenz der Geschäftsführung, Moritz Schneider als Leiter der Administration und Kathrin Chifen. Im von Alexander Ernst geleiteten Bereich Technologien ist auch Jonas Blume als Projektmanager des Video-Assist-Centers tätig. Marcel Neuer und Marlen Hassinger kümmern sich um das Veranstaltungsmanagement, während Simon Goldhammer, Alexandra Makri und Susan Koch für den Spielbetrieb verantwortlich sind.

Offizieller Partner der DFB-Schiedsrichter*innen ist seit 2021 Das Örtliche.