Beachsoccerfelder

Beachsoccerfelder

Hier könnt ihr sehen wo sich Beachsoccerfelder befinden. Bei Interesse an einem Feld wendet euch bitte an die Kontaktdaten in der Informationskachel oder an beachsoccer@dfb.de. Wir helfen euch bei der Kontaktaufnahme. Wenn ihr Beachsoccerfelder ergänzen oder vorhandene Daten aktualisieren möchtet dann schickt eine Mail mit allen Informationen an beachsoccer@dfb.de.

ThüringenSchleswig-HolsteinSachsen-AnhaltSachsenSaarlandRheinland-PfalzNordrhein-WestfalenNiedersachsenMecklenburg-VorpommernHessenHamburgBremenBrandenburg-BerlinBayernBaden-Württemberg

Finde einen Beachsoccer Club in Deiner Nähe! Einfach auf ein Bundesland in der Karte klicken.

Bayern

ClubStadt
Alpaka BeachAlling
Beachvolleyball TV AltöttingAltötting
Robertobeach - Eventlocation & BeachclubAschheim
Beach Soccer Platz im Chiemseepark FeldenBernau am Chiemsee
Beachvolleyball WöhrseeBurghausen
TSV Dachau 1865 e.V.Dachau
ASV Dachau eVDachau
Beachplätze SCE Abteilung VolleyballEching
Eichenauer SVEichenau
Neue Freizeit Anlage Badessee Kronthaler Weiher Trampolin AnlageErding
ERGOMAR Ergolding Badewelt & SaunaErgolding
Sportgelände FC West des TV 1848 Erlangen e.V.Erlangen
Fursty Razorbacks - American Football in FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck
Beachvolleyball- und Beachsoccerfelder GaimersheimGaimersheim
VfR Garching von 1921 e.V.Garching bei München
TSV PartenkirchenGarmisch-Partenkirchen
Beachvolleyballfelder GSCGauting
Sportcenter Hahn - GeretsriedGeretsried
Sport- und Freizeitpark HallbergmoosHallbergmoos
Thomas Hautmann PlatzHebertshausen
Monte KaolinoHirschau
MTV Beachvolleyball-AnlageIngolstadt
Beachvolleyballfelder Karlsfelder SeeKarlsfeld
Sportpark TV KemptenKempten (Allgäu)
3C-Sportpark des TSV LandsbergsLandsberg am Lech
Stadtbad LandshutLandshut
Beachplatz TSV MühldorfMühldorf am Inn
BeachdomeMünchen
BeacharenaMünchen
Tennis /Beachvolleyball HirschauMünchen
TUM Campus im OlympiaparkMünchen
Zentraler Hochschulsport: Beach- und TennisanlageMünchen
Bezirkssportanlage HasenberglMünchen
Beachvolleyballfelder FreihamMünchen
Beachvolleyballplätze LußseeMünchen
Beachvolleyballplätze Langwieder SeeMünchen
Freibad MichaelibadMünchen
Bezirkssportanlage Bert-Brecht-Allee 17 / SVN SportparkMünchen
Bezirkssportanlage SüdMünchen
Beachvolleyballfelder Riemer SeeMünchen
TSV MurnauMurnau am Staffelsee
Beachvolleyballfelder Wöhrder SeeNürnberg
Beachplatz ESV Flügelrad NürnbergNürnberg
Beachvolleyballfelder OberhachingOberhaching
Munich Beach ResortOberschleißheim
Turnhalle und SportanlagenOberschleißheim
SV EstingOlching
Michael-Fleischmann-PlatzPfaffenhofen an der Ilm
Sportanlage Post-Süd RegensburgRegensburg
Sportzentrum Universität RegensburgRegensburg
Beachvolleyballfelder am SportparkTaufkirchen
SV Salmander TürkheimTürkheim
TV-Türkheim Abt. LeichtathletikTürkheim
TSV Unterföhring 1958 e. V.Unterföhring
Beachvolleyballplatz SV UnterneukirchenUnterneukirchen
SC WeßlingWeßling
SV WiesentWiesent
Beachplatz FarchetWolfratshausen
Schwimm- & Erlebnisbad WolnzachWolnzach
Universität Würzburg SportzentrumWürzburg
DJK WürzburgWürzburg
TSV 1861 ZirndorfZirndorf
TSV Zorneding 1920 e.V.Zorneding
Alpaka BeachAlling
Fribbe FreibadAugsburg
Sportschule OberhachingOberhaching
1

Brandenburg

ClubStadt
SBZ LindowLindow (Mark)
1

Bremen

ClubStadt
Weser-StrandbadBremerhaven
Sandplatz KGS KirchweyheWeyhe
1

Hamburg

ClubStadt
Beachsoccer Platz GeesthachtGeesthacht
Südstrand HamburgHamburg
Beach HamburgHamburg
BEACHPARK BRAMFELDHamburg
Beachplätze an der Berner AuHamburg
Paul Hauenschild Sportanlage des HSVNorderstedt
HNT Sportpark OpferbergHamburg
1

Hessen

ClubStadt
TV DreieichenhainDreieich
DFB-CampusFrankfurt/Main
Multisports WallauHofheim
Sportpark KelkheimKelkheim
Bolzcourt KorbachKorbach
Beachsoccerfeld des Naturerlebnisbades SiegbachSiegbach
1

Mecklenburg-Vorpommern

ClubStadt
Sportstrand Ostseebad KarlshagenOstseebad Karlshagen
AOK Active BeachRostock
Freianlage WarnemündeRostock
1

Nordrhein-Westfalen

ClubStadt
Beachsoccerplatz - Altes Freibad HerrenstrundenBergisch Gladbach-Herrenstrunden
Dürener TV 1847 e.V.Düren
Erkelenzer-Volleyball-Verein 2000 eVErkelenz
Playa in CologneKöln
TUB BocholtBocholt
VC Bottrop 90Bottrop
Sportgelände von Bayer DormagenDormagen
Beach Arena ToepperseeDuisburg
Freie Schwimmer DuisburgDuisburg
Beach Arena DüsseldorfDüsseldorf
Playground DüsseldorfDüsseldorf
Unterbacher SeeDüsseldorf
COSMO SportsDüsseldorf
RheinRiffDüsseldorf
ALMA Beach Club/ALMA SPORTS CLUB GmbHDüsseldorf
Freibad BaldeneyEssen
Grugapark-BeachvolleyballEssen
MTG HorstEssen
Hildener AT SportplatzHilden
DSI Sportstrand HildenHilden
Beachfreunde TC Vorster Wald e.VKaarst
Beachclub KrefeldKrefeld
GrenzlandstadionMönchengladbach
Sportpark Return / HalleMönchengladbach
BeachCenter Saarner RuhraueMülheim an der Ruhr
DJK Rheinkraft Neuss/Ludwig-Wolker- SportanlageNeuss
SG Holzheim/BezirkssportanlageNeuss
Beachanlage am Stadion NiederrheinOberhausen
Beachvolleyballanlage FriesenhügelOberhausen
Trendsportpark open aireaOberhausen
Förderverein Ittertal e.V.Solingen
Stadion an der RömerstraßeStraelen
Nispa - Beach CourtWesel
Sandplatz in der Reitarena HoxfeldBorken-Hoxfeld
Sporttreff Castrop-RauxelCastrop-Rauxel
TuS Herten Volleyball e.V.Herten
BeachsoccerfeldHüllhorst
Aaseebad IbbenbürenIbbenbüren
Beachpark GesmoldMelle
blue:beachWitten
1

Niedersachsen

ClubStadt
TankumseeIsenbüttel
NORDSEEARENABensersiel
Borkum Nord- und SüdstrandBorkum
Sparkassen-BeachArenaCuxhaven - Duhnen
BEACH-ANLAGE beim FC Schwalbe/SpVgg Niedersachsen-Döhren in HannoverHannover
Beachsoccer-Anlage HassbergenHaßbergen
Turn- und Sportverein Krähenwinkel/Kaltenweide e.V.Langenhagen
Beachsoccer Anlage SV NatendorfNatendorf
SportDECKNorddeich
Nettebad OsnabrückOsnabrück
Beachanlage FTSV JAHN BRINKUMStuhr
Der Strand in HarlesielWittmund
Badeinsel in SteinhudeWunstorf
TSV Winsen (Luhe) 1850 e.V.Winsen
ESV Fortuna CelleCelle
TV Metjendorf 04Wiefelstede
SC Ovelgönne/Ovelgönner TurnvereinOvelgönne
SV Kettenkamp, SchulsportplatzKettenkamp
Bezirkssportanlage BemerodeHannover
Heinrich-Langeloh-Platz TSV BardowickBardowick
ASC Grün-Weiß Wielen 49Itterbeck
Sportpark Glane TuS Glane e.V.Bad Iburg
Bezirkssportanlage Mittelfeld VfB Hannover-WülfelHannover
TuS SulingenSulingen
Sportplatz MTV Eintracht DedenhausenUetze
Waldstadion TuS SteyerbergSteyerberg
Post Sportverein NordenNorden
SV Hertha OtzeBurgdorf-Otze
SV Blau-Weiß Neuhof e.V.Hildesheim
TSV Horst 1910 e.V., MultibeachanlageGarbsen
Sparkassen Arena CuxhavenCuxhaven
TSV Elstorf von 1925 e.V. / SchützenstraßeNeu Wulmstorf
Sportstrand LangeoogLangeoog
Beachvolleyballfeld an der Adler-ArenaMessingen
SSC DodesheideOsnabrück
1

Rheinland-Pfalz

ClubStadt
Beach Club DernbachDernbach
Beachsoccerplatz TuS NiederkirchenNiederkirchen bei Deidesheim
1

Saarland

ClubStadt
BostalseeNohfelden-Bosen
Beachsoccer Anlage ScheuernTholey-Scheuern
1

Sachsen

ClubStadt
Freibad ErdmannsdorfAugustusburg
Beachsoccerfeld - Albert-Schwarz-Bad in HeidenauHeidenau
Zwenkauer SeeZwenkau
1

Sachsen-Anhalt

ClubStadt
Ballhaus AscherslebenAschersleben
Waldbad-Campingplatz Wischer bei StendalHassel
Elbauenpark MagdeburgMagdeburg
1

Schleswig-Holstein

ClubStadt
TSV BordesholmBordesholm
Sportplatz GettorfGettorf
Laboe-StrandLaboe
Paul Hauenschild SportanlageNorderstedt
Beachsoccerplatz SV Grün-Weiß SiebenbäumenSiebenbäumen
1

ClubStadt
Santa Fe Beach HalleGau-Algesheim
1

Baden-Württemberg

ClubStadt
Sportpark MoldenbergHeidenheim an der Brenz
Beachvolleyball - SSV Ulm 1846 e.V.Ulm
1

Thüringen

ClubStadt
Sportpark ApoldaApolda
1

Unsere Partner

instagramfacebookxlinkedinonefootballtiktokyoutube