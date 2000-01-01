Hier könnt ihr sehen wo sich Beachsoccerfelder befinden. Bei Interesse an einem Feld wendet euch bitte an die Kontaktdaten in der Informationskachel oder an beachsoccer@dfb.de. Wir helfen euch bei der Kontaktaufnahme. Wenn ihr Beachsoccerfelder ergänzen oder vorhandene Daten aktualisieren möchtet dann schickt eine Mail mit allen Informationen an beachsoccer@dfb.de.