Beachsoccer Clubs
Beachsoccer Clubs
Hier könnt ihr sehen, wo sich Beachsoccer Clubs befinden. Bei Interesse an einem Club wendet euch bitte an die Kontaktdaten der Informationskachel oder an beachsoccer@dfb.de. Wir helfen euch bei der Kontaktaufnahme.
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Bayern
|Club
|Stadt
|Alpaka Beach
|Alling
|Beachvolleyball TV Altötting
|Altötting
|Robertobeach - Eventlocation & Beachclub
|Aschheim
|Beach Soccer Platz im Chiemseepark Felden
|Bernau am Chiemsee
|Beachvolleyball Wöhrsee
|Burghausen
|TSV Dachau 1865 e.V.
|Dachau
|ASV Dachau eV
|Dachau
|Beachplätze SCE Abteilung Volleyball
|Eching
|Eichenauer SV
|Eichenau
|Neue Freizeit Anlage Badessee Kronthaler Weiher Trampolin Anlage
|Erding
|ERGOMAR Ergolding Badewelt & Sauna
|Ergolding
|Sportgelände FC West des TV 1848 Erlangen e.V.
|Erlangen
|Fursty Razorbacks - American Football in Fürstenfeldbruck
|Fürstenfeldbruck
|Beachvolleyball- und Beachsoccerfelder Gaimersheim
|Gaimersheim
|VfR Garching von 1921 e.V.
|Garching bei München
|TSV Partenkirchen
|Garmisch-Partenkirchen
|Beachvolleyballfelder GSC
|Gauting
|Sportcenter Hahn - Geretsried
|Geretsried
|Sport- und Freizeitpark Hallbergmoos
|Hallbergmoos
|Thomas Hautmann Platz
|Hebertshausen
|Monte Kaolino
|Hirschau
|MTV Beachvolleyball-Anlage
|Ingolstadt
|Beachvolleyballfelder Karlsfelder See
|Karlsfeld
|Sportpark TV Kempten
|Kempten (Allgäu)
|3C-Sportpark des TSV Landsbergs
|Landsberg am Lech
|Stadtbad Landshut
|Landshut
|Beachplatz TSV Mühldorf
|Mühldorf am Inn
|Beachdome
|München
|Beacharena
|München
|Tennis /Beachvolleyball Hirschau
|München
|TUM Campus im Olympiapark
|München
|Zentraler Hochschulsport: Beach- und Tennisanlage
|München
|Bezirkssportanlage Hasenbergl
|München
|Beachvolleyballfelder Freiham
|München
|Beachvolleyballplätze Lußsee
|München
|Beachvolleyballplätze Langwieder See
|München
|Freibad Michaelibad
|München
|Bezirkssportanlage Bert-Brecht-Allee 17 / SVN Sportpark
|München
|Bezirkssportanlage Süd
|München
|Beachvolleyballfelder Riemer See
|München
|TSV Murnau
|Murnau am Staffelsee
|Beachvolleyballfelder Wöhrder See
|Nürnberg
|Beachplatz ESV Flügelrad Nürnberg
|Nürnberg
|Beachvolleyballfelder Oberhaching
|Oberhaching
|Munich Beach Resort
|Oberschleißheim
|Turnhalle und Sportanlagen
|Oberschleißheim
|SV Esting
|Olching
|Michael-Fleischmann-Platz
|Pfaffenhofen an der Ilm
|Sportanlage Post-Süd Regensburg
|Regensburg
|Sportzentrum Universität Regensburg
|Regensburg
|Beachvolleyballfelder am Sportpark
|Taufkirchen
|SV Salmander Türkheim
|Türkheim
|TV-Türkheim Abt. Leichtathletik
|Türkheim
|TSV Unterföhring 1958 e. V.
|Unterföhring
|Beachvolleyballplatz SV Unterneukirchen
|Unterneukirchen
|SC Weßling
|Weßling
|SV Wiesent
|Wiesent
|Beachplatz Farchet
|Wolfratshausen
|Schwimm- & Erlebnisbad Wolnzach
|Wolnzach
|Universität Würzburg Sportzentrum
|Würzburg
|DJK Würzburg
|Würzburg
|TSV 1861 Zirndorf
|Zirndorf
|TSV Zorneding 1920 e.V.
|Zorneding
|Alpaka Beach
|Alling
|Fribbe Freibad
|Augsburg
|Sportschule Oberhaching
|Oberhaching
Brandenburg
|Club
|Stadt
|SBZ Lindow
|Lindow (Mark)
Bremen
|Club
|Stadt
|Weser-Strandbad
|Bremerhaven
|Sandplatz KGS Kirchweyhe
|Weyhe
Hamburg
|Club
|Stadt
|Beachsoccer Platz Geesthacht
|Geesthacht
|Südstrand Hamburg
|Hamburg
|Beach Hamburg
|Hamburg
|BEACHPARK BRAMFELD
|Hamburg
|Beachplätze an der Berner Au
|Hamburg
|Paul Hauenschild Sportanlage des HSV
|Norderstedt
|HNT Sportpark Opferberg
|Hamburg
Hessen
|Club
|Stadt
|TV Dreieichenhain
|Dreieich
|DFB-Campus
|Frankfurt/Main
|Multisports Wallau
|Hofheim
|Sportpark Kelkheim
|Kelkheim
|Bolzcourt Korbach
|Korbach
|Beachsoccerfeld des Naturerlebnisbades Siegbach
|Siegbach
Mecklenburg-Vorpommern
|Club
|Stadt
|Sportstrand Ostseebad Karlshagen
|Ostseebad Karlshagen
|AOK Active Beach
|Rostock
|Freianlage Warnemünde
|Rostock
Nordrhein-Westfalen
|Club
|Stadt
|Beachsoccerplatz - Altes Freibad Herrenstrunden
|Bergisch Gladbach-Herrenstrunden
|Dürener TV 1847 e.V.
|Düren
|Erkelenzer-Volleyball-Verein 2000 eV
|Erkelenz
|Playa in Cologne
|Köln
|TUB Bocholt
|Bocholt
|VC Bottrop 90
|Bottrop
|Sportgelände von Bayer Dormagen
|Dormagen
|Beach Arena Toeppersee
|Duisburg
|Freie Schwimmer Duisburg
|Duisburg
|Beach Arena Düsseldorf
|Düsseldorf
|Playground Düsseldorf
|Düsseldorf
|Unterbacher See
|Düsseldorf
|COSMO Sports
|Düsseldorf
|RheinRiff
|Düsseldorf
|ALMA Beach Club/ALMA SPORTS CLUB GmbH
|Düsseldorf
|Freibad Baldeney
|Essen
|Grugapark-Beachvolleyball
|Essen
|MTG Horst
|Essen
|Hildener AT Sportplatz
|Hilden
|DSI Sportstrand Hilden
|Hilden
|Beachfreunde TC Vorster Wald e.V
|Kaarst
|Beachclub Krefeld
|Krefeld
|Grenzlandstadion
|Mönchengladbach
|Sportpark Return / Halle
|Mönchengladbach
|BeachCenter Saarner Ruhraue
|Mülheim an der Ruhr
|DJK Rheinkraft Neuss/Ludwig-Wolker- Sportanlage
|Neuss
|SG Holzheim/Bezirkssportanlage
|Neuss
|Beachanlage am Stadion Niederrhein
|Oberhausen
|Beachvolleyballanlage Friesenhügel
|Oberhausen
|Trendsportpark open airea
|Oberhausen
|Förderverein Ittertal e.V.
|Solingen
|Stadion an der Römerstraße
|Straelen
|Nispa - Beach Court
|Wesel
|Sandplatz in der Reitarena Hoxfeld
|Borken-Hoxfeld
|Sporttreff Castrop-Rauxel
|Castrop-Rauxel
|TuS Herten Volleyball e.V.
|Herten
|Beachsoccerfeld
|Hüllhorst
|Aaseebad Ibbenbüren
|Ibbenbüren
|Beachpark Gesmold
|Melle
|blue:beach
|Witten
Niedersachsen
|Club
|Stadt
|Tankumsee
|Isenbüttel
|NORDSEEARENA
|Bensersiel
|Borkum Nord- und Südstrand
|Borkum
|Sparkassen-BeachArena
|Cuxhaven - Duhnen
|BEACH-ANLAGE beim FC Schwalbe/SpVgg Niedersachsen-Döhren in Hannover
|Hannover
|Beachsoccer-Anlage Hassbergen
|Haßbergen
|Turn- und Sportverein Krähenwinkel/Kaltenweide e.V.
|Langenhagen
|Beachsoccer Anlage SV Natendorf
|Natendorf
|SportDECK
|Norddeich
|Nettebad Osnabrück
|Osnabrück
|Beachanlage FTSV JAHN BRINKUM
|Stuhr
|Der Strand in Harlesiel
|Wittmund
|Badeinsel in Steinhude
|Wunstorf
|TSV Winsen (Luhe) 1850 e.V.
|Winsen
|ESV Fortuna Celle
|Celle
|TV Metjendorf 04
|Wiefelstede
|SC Ovelgönne/Ovelgönner Turnverein
|Ovelgönne
|SV Kettenkamp, Schulsportplatz
|Kettenkamp
|Bezirkssportanlage Bemerode
|Hannover
|Heinrich-Langeloh-Platz TSV Bardowick
|Bardowick
|ASC Grün-Weiß Wielen 49
|Itterbeck
|Sportpark Glane TuS Glane e.V.
|Bad Iburg
|Bezirkssportanlage Mittelfeld VfB Hannover-Wülfel
|Hannover
|TuS Sulingen
|Sulingen
|Sportplatz MTV Eintracht Dedenhausen
|Uetze
|Waldstadion TuS Steyerberg
|Steyerberg
|Post Sportverein Norden
|Norden
|SV Hertha Otze
|Burgdorf-Otze
|SV Blau-Weiß Neuhof e.V.
|Hildesheim
|TSV Horst 1910 e.V., Multibeachanlage
|Garbsen
|Sparkassen Arena Cuxhaven
|Cuxhaven
|TSV Elstorf von 1925 e.V. / Schützenstraße
|Neu Wulmstorf
|Sportstrand Langeoog
|Langeoog
|Beachvolleyballfeld an der Adler-Arena
|Messingen
|SSC Dodesheide
|Osnabrück
Rheinland-Pfalz
|Club
|Stadt
|Beach Club Dernbach
|Dernbach
|Beachsoccerplatz TuS Niederkirchen
|Niederkirchen bei Deidesheim
Saarland
|Club
|Stadt
|Bostalsee
|Nohfelden-Bosen
|Beachsoccer Anlage Scheuern
|Tholey-Scheuern
Sachsen
|Club
|Stadt
|Freibad Erdmannsdorf
|Augustusburg
|Beachsoccerfeld - Albert-Schwarz-Bad in Heidenau
|Heidenau
|Zwenkauer See
|Zwenkau
Sachsen-Anhalt
|Club
|Stadt
|Ballhaus Aschersleben
|Aschersleben
|Waldbad-Campingplatz Wischer bei Stendal
|Hassel
|Elbauenpark Magdeburg
|Magdeburg
Schleswig-Holstein
|Club
|Stadt
|TSV Bordesholm
|Bordesholm
|Sportplatz Gettorf
|Gettorf
|Laboe-Strand
|Laboe
|Paul Hauenschild Sportanlage
|Norderstedt
|Beachsoccerplatz SV Grün-Weiß Siebenbäumen
|Siebenbäumen
|Club
|Stadt
|Santa Fe Beach Halle
|Gau-Algesheim
Baden-Württemberg
|Club
|Stadt
|Sportpark Moldenberg
|Heidenheim an der Brenz
|Beachvolleyball - SSV Ulm 1846 e.V.
|Ulm
Thüringen
|Club
|Stadt
|Sportpark Apolda
|Apolda