Kommissionen und Ausschüsse
Zulassungsbeschwerdeausschuss
Mitglieder des Zulassungsbeschwerdeausschusses
- Ralph-Uwe Schaffert (Vorsitzender, Vertreter des DFB-Präsidiums)
- Stefan Bette (Wirtschaftsprüfer/Steuerberater)
- Gregor Eibes (Vertreter Fußball-Regional-Verband "Südwest")
- Dr. Jörg Englisch (Vertreter DFB-Direktion Recht)
- Jörg Gernhardt (Vertreter Nordostdeutscher Fußballverband)
- Hendrik Große-Lefert
- Helmut Hinz
- Monika Kohlmüller (Vertreterin Frauenfußball)
- Christian Koops (Vertreter Norddeutscher Fußball-Verband)
- Matthias Löffler
- Tbd (Vertreter DFL)