Kommissionen und Ausschüsse

Zulassungsbeschwerdeausschuss

Foto: Thomas Boecker/DFB

Ralph-Uwe Schaffert

Vorsitzender

Mitglieder des Zulassungsbeschwerdeausschusses
  • Ralph-Uwe Schaffert (Vorsitzender, Vertreter des DFB-Präsidiums)
  • Stefan Bette (Wirtschaftsprüfer/Steuerberater)
  • Gregor Eibes (Vertreter Fußball-Regional-Verband "Südwest")
  • Dr. Jörg Englisch (Vertreter DFB-Direktion Recht)
  • Jörg Gernhardt (Vertreter Nordostdeutscher Fußballverband)
  • Hendrik Große-Lefert
  • Helmut Hinz
  • Monika Kohlmüller (Vertreterin Frauenfußball)
  • Christian Koops (Vertreter Norddeutscher Fußball-Verband)
  • Matthias Löffler
  • Tbd (Vertreter DFL)

Unsere Partner

Social Media
instagramfacebookxtiktok