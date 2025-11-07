Kommissionen und Ausschüsse

Spielausschuss

Foto: Thomas Böcker/DFB

Rüdiger Heiß

Vorsitzender

Rüdiger Heiß trat im Rahmen des DFB-Bundestages am 7. November 2025 die Nachfolge von Manfred Schnieders an.

Mitglieder des Spielausschusses
  • Rüdiger Heiß (Vorsitzender)
  • Peter Frymuth (Vertreter des DFB-Präsidiums)
  • Thorsten Schuschel (Norddeutscher Fußballverband)
  • Uwe Dietrich (Nordostdeutscher Fußball-Verband)
  • Wolfgang Jades (Westdeutscher Fußballverband)
  • Mathias Gerlach (Westdeutscher Fußballverband)
  • Lothar Renz (Fußball-Regional-Verband "Südwest")
  • Jürgen Faltenbacher (Süddeutscher Fußball-Verband)
  • Andreas Nagel (Vertreter DFL e.V.)
  • Götz Bender (Vertreter DFL e.V.)
  • Manuel Hartmann (Vertreter DFB-Zentralverwaltung)
  • Karen Rotter (Vertreterin für Frauen- und Mädchenfußball)
  • Tom Eilers (Vertreter der 3. Liga)
  • Christian Seiffert (Vertreter der 3. Liga)

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