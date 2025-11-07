Kommissionen und Ausschüsse
Spielausschuss
Mitglieder des Spielausschusses
- Rüdiger Heiß (Vorsitzender)
- Peter Frymuth (Vertreter des DFB-Präsidiums)
- Thorsten Schuschel (Norddeutscher Fußballverband)
- Uwe Dietrich (Nordostdeutscher Fußball-Verband)
- Wolfgang Jades (Westdeutscher Fußballverband)
- Mathias Gerlach (Westdeutscher Fußballverband)
- Lothar Renz (Fußball-Regional-Verband "Südwest")
- Jürgen Faltenbacher (Süddeutscher Fußball-Verband)
- Andreas Nagel (Vertreter DFL e.V.)
- Götz Bender (Vertreter DFL e.V.)
- Manuel Hartmann (Vertreter DFB-Zentralverwaltung)
- Karen Rotter (Vertreterin für Frauen- und Mädchenfußball)
- Tom Eilers (Vertreter der 3. Liga)
- Christian Seiffert (Vertreter der 3. Liga)