Kommissionen und Ausschüsse
Vereinsberatung
Kommission Vereinsberatung
Mitglieder der Kommission Vereinsberatung
- Peter Frymuth (Vorsitzender/DFB-Präsidium)
- Patrick Bonacker (DFB)
- Lars Diedrich (Saarländischer Fußballverband)
- Oliver Feld (Fußballverband Niederrhein)
- Stefan Heck (Hessischer Fußball-Verband)
- Michael Hilpisch (Fußballverband Rheinland)
- Christoph Kutschker (Sächsischer Fußball-Verband)
- Marcel Martin (Badischer Fußballverband)
- Inge Pirner (Bayerischer Fußball-Verband)
- Janine Scheer (Hamburger Fußball-Verband)
- Florian Schön (Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen)
- Hans-Carsten Todt (Schleswig-Holsteinischer Fußballverband)
- Sebastian Turowski (Landesverband Mecklenburg-Vorpommern)