Kommissionen und Ausschüsse

Vereinsberatung

Kommission Vereinsberatung

Thomas Boecker/DFB

Peter Frymuth

Vorsitzender

Mitglieder der Kommission Vereinsberatung
  • Peter Frymuth (Vorsitzender/DFB-Präsidium)
  • Patrick Bonacker (DFB)
  • Lars Diedrich (Saarländischer Fußballverband)
  • Oliver Feld (Fußballverband Niederrhein)
  • Stefan Heck (Hessischer Fußball-Verband)
  • Michael Hilpisch (Fußballverband Rheinland)
  • Christoph Kutschker (Sächsischer Fußball-Verband)
  • Marcel Martin (Badischer Fußballverband)
  • Inge Pirner (Bayerischer Fußball-Verband)
  • Janine Scheer (Hamburger Fußball-Verband)
  • Florian Schön (Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen)
  • Hans-Carsten Todt (Schleswig-Holsteinischer Fußballverband)
  • Sebastian Turowski (Landesverband Mecklenburg-Vorpommern)

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