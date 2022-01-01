Kommissionen und Ausschüsse
Kommission Qualifizierung
Mitglieder der Kommission Qualifizierung
- Uwe Döring (Vorsitzender)
- Peter Frymuth (Vertreter des DFB-Präsidiums)
- Holger Bellinghoff
- Michael Flottron (Fußball-Landesverband Brandenburg)
- Florian Frentz (Vertreter Bildungsmanager*innen Sprecherkreis Landesverbände)
- Sandra Fritz (Fußball-Verband Mittelrhein, Vertreterin Geschäftsführer*innen der Landesverbände)
- Michael Hilpisch (Vertreter Bildungsmanager*innen Sprecherkreis Landesverbände)
- Frank Illing (Süddeutscher Fußball-Verband)
- Paul Küchenmeister
- Willi Melbaum
- Jörg Müller (Fußballverband Rheinland, Fußball-Regional-Verband "Südwest")
- Wolfgang Möbius
- Markus Nadler
- Tim Schmeckenbecher