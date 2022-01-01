Kommissionen und Ausschüsse

Kommission Qualifizierung

SHFV

Uwe Döring

Vorsitzender

Mitglieder der Kommission Qualifizierung
  • Uwe Döring (Vorsitzender)
  • Peter Frymuth (Vertreter des DFB-Präsidiums)
  • Holger Bellinghoff
  • Michael Flottron (Fußball-Landesverband Brandenburg)
  • Florian Frentz (Vertreter Bildungsmanager*innen Sprecherkreis Landesverbände)
  • Sandra Fritz (Fußball-Verband Mittelrhein, Vertreterin Geschäftsführer*innen der Landesverbände)
  • Michael Hilpisch (Vertreter Bildungsmanager*innen Sprecherkreis Landesverbände)
  • Frank Illing (Süddeutscher Fußball-Verband)
  • Paul Küchenmeister
  • Willi Melbaum
  • Jörg Müller (Fußballverband Rheinland, Fußball-Regional-Verband "Südwest")
  • Wolfgang Möbius
  • Markus Nadler
  • Tim Schmeckenbecher

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