Kommissionen und Ausschüsse
Kommission für Steuerpolitik und Gemeinnützigkeitsrecht
Mitglieder der Kommission für Steuerpolitik und Gemeinnützigkeit
- Daniela Karbe-Geßler (Vorsitzende)
- Stephan Grunwald (Vertreter des DFB-Präsidiums)
- Manfred Abrahams (Westdeutscher Fußballverband)
- Dr. Stefan Brost (DFB)
- Jörg Degenhart (Vertreter DFL e.V.)
- Ulrich Kiefer (Fußball-Regional-Verband "Südwest")
- Prof. Dr. Thomas Küffner
- Matthias Löffler
- Thorsten Manske (Nordostdeutscher Fußballverband)
- Ingo Salz (DFB)
- Andreas Rockenbach
- Dr. Niels Weith
- Maximilian Wiener (Norddeutscher Fußballverband)