Kommissionen und Ausschüsse

Kommission für Steuerpolitik und Gemeinnützigkeitsrecht

Bund der Steuerzahler e.V.

Daniela Karbe-Geßler

Vorsitzende

Mitglieder der Kommission für Steuerpolitik und Gemeinnützigkeit
  • Daniela Karbe-Geßler (Vorsitzende)
  • Stephan Grunwald (Vertreter des DFB-Präsidiums)
  • Manfred Abrahams (Westdeutscher Fußballverband)
  • Dr. Stefan Brost (DFB)
  • Jörg Degenhart (Vertreter DFL e.V.)
  • Ulrich Kiefer (Fußball-Regional-Verband "Südwest")
  • Prof. Dr. Thomas Küffner
  • Matthias Löffler
  • Thorsten Manske (Nordostdeutscher Fußballverband)
  • Ingo Salz (DFB)
  • Andreas Rockenbach
  • Dr. Niels Weith
  • Maximilian Wiener (Norddeutscher Fußballverband)

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