Kommissionen und Ausschüsse
Kommission Entwicklung Amateurfußball des DFB
Mitglieder der Kommission Entwicklung Amateurfußball
- Peter Frymuth (Vorsitzender, Vertreter des DFB-Präsidiums)
- Gregor Eibes (LV-Präsident)
- Jürgen Igelspacher (Geschäftsführer Landesverband)
- Tobias Kruse (Geschäftsführer Landesverband)
- Christin May (Abteilungsleiterin Stab, Direktion Amateurfußball- und Fußballentwicklung)
- Bernd Schultz (LV-Präsident)
- Andreas Schwinn (Geschäftsführer Landesverband)
- Markus Stenger (Direktor, Direktion Amateurfußball- und Fußballentwicklung)
- Heike Ullrich (Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball)
- Hermann Winkler (Vizepräsident für Jugendfußball)
- Josefina Witucki (Referentin, Direktion Amateurfußball- und Fußballentwicklung)
- Ronny Zimmermann (1. Vizepräsident Amateure/Regional- und Landesverbände)