Kommissionen und Ausschüsse

Kommission Entwicklung Amateurfußball des DFB

Foto: Thomas Böcker/DFB

Peter Frymuth

Vorsitzender

Mitglieder der Kommission Entwicklung Amateurfußball
  • Peter Frymuth (Vorsitzender, Vertreter des DFB-Präsidiums)
  • Gregor Eibes (LV-Präsident)
  • Jürgen Igelspacher (Geschäftsführer Landesverband)
  • Tobias Kruse (Geschäftsführer Landesverband)
  • Christin May (Abteilungsleiterin Stab, Direktion Amateurfußball- und Fußballentwicklung)
  • Bernd Schultz (LV-Präsident)
  • Andreas Schwinn (Geschäftsführer Landesverband)
  • Markus Stenger (Direktor, Direktion Amateurfußball- und Fußballentwicklung)
  • Heike Ullrich (Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball)
  • Hermann Winkler (Vizepräsident für Jugendfußball)
  • Josefina Witucki (Referentin, Direktion Amateurfußball- und Fußballentwicklung)
  • Ronny Zimmermann (1. Vizepräsident Amateure/Regional- und Landesverbände)

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