Kommissionen und Ausschüsse

Kommission Ehrenamt

Jörg Gernhardt

Vorsitzender

Mitglieder der Kommission Ehrenamt
  • Jörg Gernhardt (Sächsischer Fußball-Verband, Vorsitzender)
  • Peter Frymuth (DFB-Präsidium)
  • Patrick Bonacker (DFB)
  • Stephan Alt (Saarländischer Fußballverband)
  • Thomas Becker (Hessischer Fußball-Verband)
  • Martin Fischer (Niedersächsischer Fußballverband)
  • Ulrike Geithe (Bremer Fußball-Verband)
  • Patrik Klos (Fußballverband Rheinland)
  • Dr. Heiko Lex (Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern)
  • Markus Müller (Fußball-Verband Mittelrhein)
  • Andreas Vogler (Bayerischer Fußball-Verband)
  • Katja Wöhrle (Württembergischer Fußballverband)
  • Yannick Wüst (Fußballverband Niederrhein)

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