Kommissionen und Ausschüsse
Kommission Ehrenamt
Mitglieder der Kommission Ehrenamt
- Jörg Gernhardt (Sächsischer Fußball-Verband, Vorsitzender)
- Peter Frymuth (DFB-Präsidium)
- Patrick Bonacker (DFB)
- Stephan Alt (Saarländischer Fußballverband)
- Thomas Becker (Hessischer Fußball-Verband)
- Martin Fischer (Niedersächsischer Fußballverband)
- Ulrike Geithe (Bremer Fußball-Verband)
- Patrik Klos (Fußballverband Rheinland)
- Dr. Heiko Lex (Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern)
- Markus Müller (Fußball-Verband Mittelrhein)
- Andreas Vogler (Bayerischer Fußball-Verband)
- Katja Wöhrle (Württembergischer Fußballverband)
- Yannick Wüst (Fußballverband Niederrhein)