Kommissionen und Ausschüsse
Kommission Digitale Dienstleistungen
Mitglieder der Kommission Digitale Dienstleistungen
- Markus Stenger (Vorsitzender)
- Ronny Zimmermann (Vertreter des DFB-Präsidiums)
- Stephan Grunwald
- Sascha Hendrich-Bächer
- Jürgen Igelspacher (Bayerischer Fußball-Verband)
- Kevin Langner
- Tobias Meiler
- Michael Monath
- Hans Thies
- Robert Waltke
- Christina Dimitriou (DFL)
- Jörg Timmermann (Hamburger Fußball-Verband)
- Ralf Gabriel (Württembergischer Fußballverband)
- Felix Mack (DFB)