Kommissionen und Ausschüsse

Kommission Digitale Dienstleistungen

Foto: Thomas Böcker/DFB

Markus Stenger

Vorsitzender

Mitglieder der Kommission Digitale Dienstleistungen
  • Markus Stenger (Vorsitzender)
  • Ronny Zimmermann (Vertreter des DFB-Präsidiums)
  • Stephan Grunwald
  • Sascha Hendrich-Bächer
  • Jürgen Igelspacher (Bayerischer Fußball-Verband)
  • Kevin Langner
  • Tobias Meiler
  • Michael Monath
  • Hans Thies
  • Robert Waltke
  • Christina Dimitriou (DFL)
  • Jörg Timmermann (Hamburger Fußball-Verband)
  • Ralf Gabriel (Württembergischer Fußballverband)
  • Felix Mack (DFB)

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