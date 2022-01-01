Kommissionen und Ausschüsse

Jugendausschuss

WDFV

Holger Bellinghoff

Vorsitzender

Der 50-Jährige wurde auf dem DFB-Bundesjugendtag 2022 zum Nachfolger von Walter Fricke gewählt.

Mitglieder des Jugendausschusses
  • Holger Bellinghoff (Westdeutscher Fußballverband, Vorsitzender)
  • Hermann Winkler (Vertreter des DFB-Präsidiums)
  • Paul Hampel (Nordostdeutscher Fußballverband)
  • Jens Vöckler (Nordostdeutscher Fußballverband)
  • Laura Hayen (Westdeutscher Fußballverband)
  • Sven Edinger (Fußball-Regional-Verband "Südwest")
  • Markus Schenke (Norddeutscher Fußball-Verband)
  • Tina Lechner (Süddeutscher Fußball-Verband)
  • Jürgen Pfau (Süddeutscher Fußball-Verband)
  • Carsten Well (Süddeutscher Fußball-Verband)
  • Daniel Feld (Vertreter DFL)
  • Andreas Nagel (Vertreter DFL)
  • Thomas Schlierbach (Vertreter DFB)
  • Markus Hirte (Vertreter DFB)

Unsere Partner

Social Media
instagramfacebookxtiktok