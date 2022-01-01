Kommissionen und Ausschüsse
Jugendausschuss
Mitglieder des Jugendausschusses
- Holger Bellinghoff (Westdeutscher Fußballverband, Vorsitzender)
- Hermann Winkler (Vertreter des DFB-Präsidiums)
- Paul Hampel (Nordostdeutscher Fußballverband)
- Jens Vöckler (Nordostdeutscher Fußballverband)
- Laura Hayen (Westdeutscher Fußballverband)
- Sven Edinger (Fußball-Regional-Verband "Südwest")
- Markus Schenke (Norddeutscher Fußball-Verband)
- Tina Lechner (Süddeutscher Fußball-Verband)
- Jürgen Pfau (Süddeutscher Fußball-Verband)
- Carsten Well (Süddeutscher Fußball-Verband)
- Daniel Feld (Vertreter DFL)
- Andreas Nagel (Vertreter DFL)
- Thomas Schlierbach (Vertreter DFB)
- Markus Hirte (Vertreter DFB)