Kommissionen und Ausschüsse

Futsal-Kommission

Mitglieder der Futsal-Kommission
  • Bernd Schultz (Vorsitzender)
  • Peter Frymuth (DFB-Vizepräsident)
  • Omar Amarkhel (Norddeutscher Fußball-Verband)
  • Dennis Bessel (DFB)
  • Damir Dugandzic (DFB-Talentförderung)
  • Marianne Finke-Holtz (Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball)
  • Daniel Gerlach (Co-Trainer DFB-Futsal-Nationalmannschaft)
  • Wolfgang Jades (Westdeutscher Fußball-Verband)
  • Andreas Kupper (DFB-Jugendausschuss)
  • Jeanne Lengersdorf (Vereinsvertreterin)
  • Walter Moritz (Schiedsrichterausschuss)
  • Michael Tittmann (Süddeutscher Fußball-Verband)
  • Manuel Ziebarth (Vereinsvertreter)

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