Kommissionen und Ausschüsse
Futsal-Kommission
Mitglieder der Futsal-Kommission
- Bernd Schultz (Vorsitzender)
- Peter Frymuth (DFB-Vizepräsident)
- Omar Amarkhel (Norddeutscher Fußball-Verband)
- Dennis Bessel (DFB)
- Damir Dugandzic (DFB-Talentförderung)
- Marianne Finke-Holtz (Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball)
- Daniel Gerlach (Co-Trainer DFB-Futsal-Nationalmannschaft)
- Wolfgang Jades (Westdeutscher Fußball-Verband)
- Andreas Kupper (DFB-Jugendausschuss)
- Jeanne Lengersdorf (Vereinsvertreterin)
- Walter Moritz (Schiedsrichterausschuss)
- Michael Tittmann (Süddeutscher Fußball-Verband)
- Manuel Ziebarth (Vereinsvertreter)