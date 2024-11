Ethikkommission

69 Jahre alt, verheiratet, wohnhaft in Hennef bei Bonn, seit 2017 im Ruhestand. Nach dem zweiten juristischen Staatsexamen Richter am Landgericht Bonn, zuletzt Richter am Amtsgericht in Siegburg, dort weiterer aufsichtführender Richter und ständiger Vertreter des Direktors. Von 1981 bis Ende 1985 Abordnung als Dozent an die Fachhochschule für Rechtspflege in Bad Münstereifel. Vorstandsarbeit und Aktiver beim SC Uckerath.