Kommissionen und Ausschüsse
Ausschuss 3. Liga
Mitglieder im Ausschuss 3. Liga
- Tom Eilers (Vorsitzender)
- Peter Frymuth (Vertreter des DFB-Präsidiums)
- Matthias Heidrich (Vertreter Vereine)
- Tobias Keller (Vertreter Vereine)
- Marc-Nicolai Pfeifer (Vertreter Vereine)
- Christian Seiffert (Vertreter Vereine)
- Dr. Michael Welling (Vertreter Vereine)
- Rüdiger Heiß (Vorsitzender Spielausschuss)
- Jürgen Faltenbacher (Spielleiter 3. Liga)
- Steffen Schneekloth (Vertreter DFL)
- Ansgar Schwenken (Vertreter DFL)
- Manuel Hartmann (Vertreter DFB)
- Dr. Nicole Kalemba (Kooptiertes Mitglied)