Kommissionen und Ausschüsse

Ausschuss 3. Liga

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Tom Eilers

Vorsitzender

Eilers ist seit dem 27. September 2019 Vorsitzender des Ausschusses 3. Liga.

Mitglieder im Ausschuss 3. Liga
  • Tom Eilers (Vorsitzender)
  • Peter Frymuth (Vertreter des DFB-Präsidiums)
  • Matthias Heidrich (Vertreter Vereine)
  • Tobias Keller (Vertreter Vereine)
  • Marc-Nicolai Pfeifer (Vertreter Vereine)
  • Christian Seiffert (Vertreter Vereine)
  • Dr. Michael Welling (Vertreter Vereine)
  • Rüdiger Heiß (Vorsitzender Spielausschuss)
  • Jürgen Faltenbacher (Spielleiter 3. Liga)
  • Steffen Schneekloth (Vertreter DFL)
  • Ansgar Schwenken (Vertreter DFL)
  • Manuel Hartmann (Vertreter DFB)
  • Dr. Nicole Kalemba (Kooptiertes Mitglied)

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