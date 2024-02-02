Juniorinnen
U 15
DAS DFB TEAM HINTER DEM TEAM
|Name
|Funktion
|Vivien Boerhout
|Teammanagerin
|Anna Bloch
|Pressesprecherin
|Kevin Gaub
|Zeugwart
|Paul Schuhte
|Videoanalyst
UNSERE EXTERNEN EXPERT*INNEN
|Name
|Funktion
|Dr. Torsten Thiele
|Mediziner
|Andreas Groll
|Mediziner
|Dr. Karen aus der Fünten
|Medizinerin
|Dr. Birger Wahl
|Medizinerin
|Frederike Veit
|Sportpsychologie
|Fiona Rückert
|Physiotherapeutin
|Birgit Halsband
|Physiotherapeutin
|Antje Heitmann
|Physiotherapeutin
|Marion Bauer
|Physiotherapeutin
|Hanspeter Hauke
|Pädagogik
|Carina Klink
|Pädagogik
|Sarah Jabbes
|Pädagogik
|Maja Meister
|Pädagogik
|Olivia Tzschach
|Pädagogik