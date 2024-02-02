Juniorinnen

DAS DFB TEAM HINTER DEM TEAM
Name Funktion
Vivien Boerhout Teammanagerin
Anna Bloch Pressesprecherin
Kevin Gaub Zeugwart
Paul Schuhte Videoanalyst
UNSERE EXTERNEN EXPERT*INNEN
Name Funktion
Dr. Torsten Thiele Mediziner
Andreas Groll Mediziner
Dr. Karen aus der Fünten Medizinerin
Dr. Birger Wahl Medizinerin
Frederike Veit Sportpsychologie
Fiona Rückert Physiotherapeutin
Birgit Halsband Physiotherapeutin
Antje Heitmann Physiotherapeutin
Marion Bauer Physiotherapeutin
Hanspeter Hauke Pädagogik
Carina Klink Pädagogik
Sarah Jabbes Pädagogik
Maja Meister Pädagogik
Olivia Tzschach Pädagogik

