Google Pixel Frauen-Bundesliga
Die Bundesliga-Torschützenköniginnen
|Saison
|Spieler
|Tore
|2024/2025
|Lineth Beerensteyn (VfL Wolfsburg)
|16
|Selina Cerci (TSG Hoffenheim)
|16
|2023/2024
|Ewa Pajor (VfL Wolfsburg)
|18
|2022/2023
|Alexandra Popp (VfL Wolfsburg)
|16
|2021/2022
|Lea Schüller (Bayern München)
|16
|2020/2021
|Nicole Billa (TSG Hoffenheim)
|23
|2019/2020
|Pernille Harder (VfL Wolfsburg)
|27
|2018/2019
|Ewa Pajor (VfL Wolfsburg)
|24
|2017/2018
|Pernille Harder (VfL Wolfsburg)
|17
|2016/2017
|Mandy Islacker (1. FFC Frankfurt)
|19
|2015/2016
|Mandy Islacker (1. FFC Frankfurt)
|17
|2014/2015
|Célia Šašić (1. FFC Frankfurt)
|21
|2013/2014
|Célia Šašić (1. FFC Frankfurt)
|20
|2012/2013
|Yūki Ōgimi (1. FFC Turbine Potsdam)
|18
|2011/2012
|Genoveva Añonma (1. FFC Turbine Potsdam)
|22
|2010/2011
|Conny Pohlers (1. FFC Frankfurt)
|25
|2009/2010
|Inka Grings (FCR 2001 Duisburg)
|28
|2008/2009
|Inka Grings (FCR 2001 Duisburg)
|29
|2007/2008
|Inka Grings (FCR 2001 Duisburg)
|26
|2006/2007
|Birgit Prinz (1. FFC Frankfurt)
|28
|2005/2006
|Conny Pohlers (1. FFC Turbine Potsdam)
|36
|2004/2005
|Shelley Thompson (FCR 2001 Duisburg)
|30
|2003/2004
|Kerstin Garefrekes (FFC Heike Rheine)
|26
|2002/2003
|Inka Grings (FCR 2001 Duisburg)
|20
|2001/2002
|Conny Pohlers (1. FFC Turbine Potsdam)
|27
|2000/2001
|Birgit Prinz (1. FFC Frankfurt)
|24
|1999/2000
|Inka Grings (FCR Duisburg)
|38
|1998/1999
|Inka Grings (FCR Duisburg)
|25
|1997/1998
|Birgit Prinz (FSV Frankfurt)
|23
|1996/1997
|Birgit Prinz (FSV Frankfurt)
|20
|1995/1996
|Sandra Smisek (FSV Frankfurt)
|29
|1994/1995
|Heidi Mohr (TuS Ahrbach)
|27
|1993/1994
|Heidi Mohr (TuS Niederkirchen)
|28
|1992/1993
|Heidi Mohr (TuS Niederkirchen)
|21
|1991/1992
|Heidi Mohr (TuS Niederkirchen)
|24
|1990/1991
|Heidi Mohr (TuS Niederkirchen)
|36