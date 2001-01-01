Google Pixel Frauen-Bundesliga

Die Bundesliga-Torschützenköniginnen

Saison Spieler Tore
2024/2025 Lineth Beerensteyn (VfL Wolfsburg) 16
  Selina Cerci (TSG Hoffenheim) 16
2023/2024 Ewa Pajor (VfL Wolfsburg) 18
2022/2023 Alexandra Popp (VfL Wolfsburg) 16
2021/2022 Lea Schüller (Bayern München) 16
2020/2021 Nicole Billa (TSG Hoffenheim) 23
2019/2020 Pernille Harder (VfL Wolfsburg) 27
2018/2019 Ewa Pajor (VfL Wolfsburg) 24
2017/2018 Pernille Harder (VfL Wolfsburg) 17
2016/2017 Mandy Islacker (1. FFC Frankfurt) 19
2015/2016 Mandy Islacker (1. FFC Frankfurt) 17
2014/2015 Célia Šašić (1. FFC Frankfurt) 21
2013/2014 Célia Šašić (1. FFC Frankfurt) 20
2012/2013 Yūki Ōgimi (1. FFC Turbine Potsdam) 18
2011/2012 Genoveva Añonma (1. FFC Turbine Potsdam) 22
2010/2011 Conny Pohlers (1. FFC Frankfurt) 25
2009/2010 Inka Grings (FCR 2001 Duisburg) 28
2008/2009 Inka Grings (FCR 2001 Duisburg) 29
2007/2008 Inka Grings (FCR 2001 Duisburg) 26
2006/2007 Birgit Prinz (1. FFC Frankfurt) 28
2005/2006 Conny Pohlers (1. FFC Turbine Potsdam) 36
2004/2005 Shelley Thompson (FCR 2001 Duisburg) 30
2003/2004 Kerstin Garefrekes (FFC Heike Rheine) 26
2002/2003 Inka Grings (FCR 2001 Duisburg) 20
2001/2002 Conny Pohlers (1. FFC Turbine Potsdam) 27
2000/2001 Birgit Prinz (1. FFC Frankfurt) 24
1999/2000 Inka Grings (FCR Duisburg) 38
1998/1999 Inka Grings (FCR Duisburg) 25
1997/1998 Birgit Prinz (FSV Frankfurt) 23
1996/1997 Birgit Prinz (FSV Frankfurt) 20
1995/1996 Sandra Smisek (FSV Frankfurt) 29
1994/1995 Heidi Mohr (TuS Ahrbach) 27
1993/1994 Heidi Mohr (TuS Niederkirchen) 28
1992/1993 Heidi Mohr (TuS Niederkirchen) 21
1991/1992 Heidi Mohr (TuS Niederkirchen) 24
1990/1991 Heidi Mohr (TuS Niederkirchen) 36

Unsere Partner

instagramfacebookxlinkedinonefootballtiktokyoutube