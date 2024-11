Zum ersten Mal wurde der Deutsche Meister im Frauenfußball in der Saison 1973/1974 ermittelt, damals noch in Turnierform. In der Folge wurde dann der Modus "Jeder gegen Jeden" in einer Hin- und Rückrunde eingeführt.

In der Saison 1990/1991 wurde die zweigeteilte Liga (Gr. Nord und Süd) eingeführt. 1997/1998 wurde die Frauen-Bundesliga dann eingleisig.

Seit der Saison 2023/2024 ist Google Partner der Liga, die unter dem Namen Google Pixel Frauen-Bundesliga firmiert.