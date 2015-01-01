Google Pixel Frauen-Bundesliga
Meister der Frauen-Bundesliga
|Saison
|Verein
|2024/2025
|FC Bayern München
|2023/2024
|FC Bayern München
|2022/2023
|FC Bayern München
|2021/2022
|VfL Wolfsburg
|2020/2021
|FC Bayern München
|2019/2020
|VfL Wolfsburg
|2018/2019
|VfL Wolfsburg
|2017/2018
|VfL Wolfsburg
|2016/2017
|VfL Wolfsburg
|2015/2016
|FC Bayern München
|2014/2015
|FC Bayern München
|2013/2014
|VfL Wolfsburg
|2012/2013
|VfL Wolfsburg
|2011/2012
|1. FFC Turbine Potsdam
|2010/2011
|1. FFC Turbine Potsdam
|2009/2010
|1. FFC Turbine Potsdam
|2008/2009
|1. FFC Turbine Potsdam
|2007/2008
|1. FFC Frankfurt
|2006/2007
|1. FFC Frankfurt
|2005/2006
|1. FFC Turbine Potsdam
|2004/2005
|1. FFC Frankfurt
|2003/2004
|1. FFC Turbine Potsdam
|2002/2003
|1. FFC Frankfurt
|2001/2002
|1. FFC Frankfurt
|2000/2001
|1. FFC Frankfurt
|1999/2000
|FCR Duisburg
|1998/1999
|1. FFC Frankfurt
|1997/1998
|FSV Frankfurt
|1996/1997
|Grün-Weiß Brauweiler
|1995/1996
|TSV Siegen
|1994/1995
|FSV Frankfurt
|1993/1994
|TSV Siegen
|1992/1993
|TuS Niederkirchen
|1991/1992
|TSV Siegen
|1990/1991
|TSV Siegen
|1990
|TSV Siegen
|1989
|SSG 09 Bergisch Gladbach
|1988
|SSG 09 Bergisch Gladbach
|1987
|TSV Siegen
|1986
|FSV Frankfurt
|1985
|KBC Duisburg
|1984
|SSG 09 Bergisch Gladbach
|1983
|SSG 09 Bergisch Gladbach
|1982
|SSG 09 Bergisch Gladbach
|1981
|SSG 09 Bergisch Gladbach
|1980
|SSG 09 Bergisch Gladbach
|1979
|SSG 09 Bergisch Gladbach
|1978
|SC 07 Bad Neuenahr
|1977
|SSG 09 Bergisch Gladbach
|1976
|Bayern München
|1975
|Bonner SC
|1974
|TuS Wörrstadt