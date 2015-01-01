Google Pixel Frauen-Bundesliga

Meister der Frauen-Bundesliga
Saison Verein
2024/2025 FC Bayern München
2023/2024 FC Bayern München
2022/2023 FC Bayern München
2021/2022 VfL Wolfsburg
2020/2021 FC Bayern München
2019/2020 VfL Wolfsburg
2018/2019 VfL Wolfsburg
2017/2018 VfL Wolfsburg
2016/2017 VfL Wolfsburg
2015/2016 FC Bayern München
2014/2015 FC Bayern München
2013/2014 VfL Wolfsburg
2012/2013 VfL Wolfsburg
2011/2012 1. FFC Turbine Potsdam
2010/2011 1. FFC Turbine Potsdam
2009/2010 1. FFC Turbine Potsdam
2008/2009 1. FFC Turbine Potsdam
2007/2008 1. FFC Frankfurt
2006/2007 1. FFC Frankfurt
2005/2006 1. FFC Turbine Potsdam
2004/2005 1. FFC Frankfurt
2003/2004 1. FFC Turbine Potsdam
2002/2003 1. FFC Frankfurt
2001/2002 1. FFC Frankfurt
2000/2001 1. FFC Frankfurt
1999/2000 FCR Duisburg
1998/1999 1. FFC Frankfurt
1997/1998 FSV Frankfurt
1996/1997 Grün-Weiß Brauweiler
1995/1996 TSV Siegen
1994/1995 FSV Frankfurt
1993/1994 TSV Siegen
1992/1993 TuS Niederkirchen
1991/1992 TSV Siegen
1990/1991 TSV Siegen
1990 TSV Siegen
1989 SSG 09 Bergisch Gladbach
1988 SSG 09 Bergisch Gladbach
1987 TSV Siegen
1986 FSV Frankfurt
1985 KBC Duisburg
1984 SSG 09 Bergisch Gladbach
1983 SSG 09 Bergisch Gladbach
1982 SSG 09 Bergisch Gladbach
1981 SSG 09 Bergisch Gladbach
1980 SSG 09 Bergisch Gladbach
1979 SSG 09 Bergisch Gladbach
1978 SC 07 Bad Neuenahr
1977 SSG 09 Bergisch Gladbach
1976 Bayern München
1975 Bonner SC
1974 TuS Wörrstadt

