Xabi Alonso : La Coupe du Monde de 2006 en Allemagne était une fête unique

Xabi Alonso est devenu champion d’Europe en 2008 et 2012. En 2010 il remporta la Coupe du Monde. Xabi Alonso a non seulement fait partie du milieu de terrain du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions en 2014, mais a également disputé de nombreux matchs pour la Roja, l’équipe nationale d’Espagne. Xabi Alonso a été présent pour son équipe à trois championnats d’Europe et trois Coupes du Monde. C’est le tournoi de 2006, organisé en Allemagne, qu’il a le plus apprécié, et ce malgré le fait que l’Espagne ait déjà été éliminée dès les quarts de finale contre la France, le futur finaliste.

Lors d’une double interview à Madrid avec Philipp Lahm, actuel tenant en titre de la Coupe du Monde 2014, l’ambassadeur de la candidature allemande pour l’EURO 2024 disait à la Süddeutsche Zeitung et El Pais : « Je me souviens d’une Coupe du Monde durant laquelle le peuple s’est réellement engagé. J’ai aussi disputé des Coupes du Monde dans d’autres pays, mais les stades, les fanzones, les rues colorées et vivantes, c’est une ambiance que je n’ai jamais revue. C’était la fête, mais pas juste pour l’équipe de foot, pour tout un pays. »

Pour Alonso, qui a joué trois ans au Bayern de Munich, ce tournoi serait « une stimulation dédiée à l’engagement et au bien-être des personnes ». Alonso disait à propos de l’équipe d’Allemagne, « le Real Madrid des sélections nationales » selon lui : « La multiculturalité de la Mannschaft reflète la société allemande. C’est une équipe vivante d’un pays que j’ai appris à apprécier. »