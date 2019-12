Wück : « Dans une phase d’observation même durant la nouvelle année »

Le sélectionneur des U15 allemands Christian Wück débutera la nouvelle année le 4 mars avec un rassemblement à Bitburg. L'ancien joueur professionnel de Bundesliga a convoqué 23 joueurs pour les observer quatre jours à Bitburg, dix joueurs étant réservistes.

« Nous sommes encore dans une phase d'observation même durant la nouvelle année », explique Wück. « Les joueurs convoqués sont ceux qui ont convaincu grâce à leurs performances en club ou ceux qui n’ont pas pu prouver leurs qualités lors des différents rassemblements à cause de blessures. »

Avant les premiers matchs internationaux contre les Pays-Bas les 3 et 5 mai, Wück réunira ses protégés lors de trois autres rassemblements. De plus, un autre stage à Bitburg et un stage pour gardiens à Bad Gögging seront au programme pour les plus jeunes joueurs de la sélection.

[dfb]