Wolfsburg s’offre une septième coupe consécutive

Le VfL Wolfsburg a remporté pour la septième saison de suite la Coupe d’Allemagne féminine, en s’imposant 1-0 devant l’Eintracht Francfort. Dimanche soir à Cologne, les Wölfinnen ont arraché la victoire au bout des prolongations grâce à un but d’Ewa Pajor à la 118e minute. Malgré l’expulsion d’Almuth Schult à la 96e minute pour une faute en dehors de sa surface, les louves sont parvenues à rester dangereuses et à éviter de peu la séance des tirs au but.

Présente dans les tribunes du Rhein-Energie-Stadion, la sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg a déclaré : « Cette finale de coupe a réuni tous les ingrédients nécessaires. Ce que les deux équipes ont réussi à donner sur le terrain après une saison aussi longue est très honorable. » Titulaire, l’internationale Svenja Huth (56 sélections) s’est réjouie de ce nouveau sacre en Coupe d’Allemagne, son deuxième depuis son arrivée au club en 2019 : « On dirait que les finales de Coupe d’Allemagne sont systématiquement indécises. C’était passionnant jusqu’au bout, mais nous avions davantage d’occasions et de possession et je pense que nous méritons cette victoire. »

[dfb]