Quatre sacres de rang et six au total pour le VfL Wolfsburg

Wolfsburg, champion d’Allemagne

Le VfL Wolfsburg a remporté son quatrième titre consécutif de champion d’Allemagne. À deux journées de la fin de la Bundesliga féminine, les louves ne peuvent plus être délogées de la première place, suite à leur victoire 2-0 ce mercredi face au SC Fribourg. « Je félicite les joueuses, le staff et les responsables du VfL Wolfsburg », a déclaré Hannelore Ratzeburg, vice-présidente de la DFB en charge du football féminin. « Une fois de plus, le sacre précoce de cette équipe est une preuve du professionnalisme du club et de sa vision pérenne. »

La sélectionneuse de l’équipe d’Allemagne féminine, Martina Voss-Tecklenburg, a déclaré : « Le VfL Wolfsburg est le porte-étendard du football féminin allemand. Il est impressionnant de voir avec quelle régularité le club enchaîne les succès, année après année. Toutes mes félicitations pour ce titre mérité, et surtout à mon collègue entraîneur Stephan Lerch et son staff, qui ont une fois encore réussi à faire gagner cette équipe malgré les conditions difficiles dues à la pandémie. »

[dfb]