Werner : « Nous abordons chaque compétition avec l’objectif de la gagner »

Deux jours avant le duel face à l’Espagne (jeudi, 20h45) Antonio Rüdiger, Niklas Süle et Timo Werner se sont exprimés lors d’une conférence de presse en ligne.

Timo Werner sur…

…Les retrouvailles avec la Mannschaft : C’est différent de revenir en équipe nationale. Les derniers mois étaient bizarres pour nous tous, cela fait presqu’un an que nous ne sommes plus revenus ici. On se réjouit d’être de retour et de pouvoir affronter d’aussi bonnes équipes.

…Son retour chez lui : Je suis né à Stuttgart, je reviens toujours volontiers à la maison. Je retrouve un cadre familier. Mon dernier match international ici s’est très bien déroulé (Doublé de Werner lors de la victoire 6-0 face à la Norvège le 4 septembre 2017, NDLR). Ce serait bien de rééditer cette performance jeudi, même si l’adversaire est plus fort.

…Son transfert à Chelsea : Je voulais découvrir quelque chose de nouveau. J’ai passé quatre années pleines de succès à Leipzig. La Premier League est différente. Je voulais montrer que j’étais capable de marquer des buts dans un autre championnat. C’est un football plus physique, je vais devoir m’adapter. Chelsea est un immense club, qui veut remporter des trophées et qui s’en est donné les moyens avec ses nouvelles recrues. C’est pourquoi j’ai décidé de signer là-bas.

…Son nouveau club : Le coronavirus a eu plus d’impact là-bas. En Angleterre, la situation était bien pire, il y a des règles beaucoup plus strictes à respecter. Avec le temps je m’y suis habitué. Sur le plan sportif, ça fait désormais un mois que je m’entraîne avec l’équipe, pour l’instant je me sens très bien.

…L’avantage pour la Mannschaft d’avoir des joueurs évoluant à l’étranger : D’un côté, la Bundesliga est toujours attractive, ça ne vient pas de nulle part. Mais de l’autre, partir à l’étranger permet toujours de progresser. On apprend un autre style de football. Cela fait évidemment du bien à l’équipe nationale d’avoir différents types de joueurs qui ont la possibilité de continuer à se développer. C’est un avantage pour le sélectionneur d’avoir des joueurs à sa disposition qui ne vont pas s’arrêter à la première difficulté.

…La force offensive allemande : Nous avons de très bons joueurs. Si nous sommes épargnés par les blessures cette année et que nous avons le temps de trouver des automatismes, nous pouvons réellement avoir une très bonne attaque.

…Ses objectifs en équipe nationale : Si je devais choisir, je préférerais remporter l’EURO que la Ligue des nations. Je pense que la valeur de la Ligue des nations est plus proche de celle de la Coupe des confédérations. Elle permet de se préparer de la meilleure manière pour l’EURO, que nous voulons remporter. Néanmoins, nous avons vu pendant la Coupe du monde que ça pouvait aussi très vite tourner dans l’autre sens. Nous sommes toujours une bonne équipe, et nous abordons chaque compétition avec l’objectif de la gagner. Nous ne figurerons peut-être pas encore parmi les favoris, mais nous verrons à la fin de l’année où nous en sommes.

Antonio Rüdiger sur…

…Les différences entre les clubs et les équipes nationales en ce qui concerne le coronavirus : C’est un peu différent ici, c’est plus intensif. C’est bien comme ça aussi. L’Allemagne a montré qu’elle était à un autre niveau, plus organisée qu’ailleurs. Tous les pays ont été confrontés au même problème. Chez nous ça se passe bien. Evidemment, ce n’est pas exactement comme avant, mais je suis ici pour faire mon travail, qui est de jouer au football.

…La valeur de la Ligue des nations : Pour moi ce sont plus que des matchs amicaux, car nous avons des adversaires conséquents. C’est important d’avoir des rencontres de ce niveau pour se préparer le mieux possible en vue de l’EURO.

…La vie à l’étranger : Je pense qu’on a vu, chez des joueurs comme Toni Kroos, Sami Khedira ou Mesut Özil, ce que cela pouvait apporter. Ça nous permet de nous développer, tant sur le plan sportif qu’humain. On apprend une nouvelle langue et une nouvelle culture, on quitte son cocon et on devient adulte. Ce n’est pas une mauvaise chose pour la génération actuelle.

…Son partenaire en défense, Nikla Süle : Niklas et moi avons une bonne relation. On n’est jamais heureux quand quelqu’un se blesse aussi longtemps. Je me réjouis d’autant plus qu’il puisse –je l’espère- disputer l’EURO tout comme moi et que nous puissions être associés en défense.

Niklas Süle sur…

…Ses premières impressions après son retour : Ce n’était pas une période facile pour moi. L’équipe nationale m’a manqué, car nous passons toujours de très bons moments ici et nous avons un très bon groupe. Cela m’a énormément manqué, c’est pourquoi hier était une particulièrement belle journée.

… Les mesures d’hygiène en équipe nationale : Tout est parfaitement planifié, de A à Z. Que ce soit l’arrivée, les tests, la façon dont nous devons nous comporter à l’entraînement…tout est très bien coordonné.

…Les prochaines étapes : Je sors d’une longue blessure, j’ai travaillé dur pour avoir la possibilité de joueur un rôle en Ligue des champions. Je suis heureux d’avoir eu du temps de jeu. Cela va me servir pour les rencontres avec l’équipe nationale. Je suis revenu plus fort de cette épreuve, j’essaie de retenir le positif pour continuer d’avancer.

…L’adversaire espagnol : L’Espagne est toujours une grande nation du football mondial, cela ne fait aucun doute. Ce sera un duel très chaud.

…L’absence de supporters : Les fans nous manquent énormément. Tout cela parait irréel. Mais nous essayons de tirer le meilleur de la situation.

…Le potentiel d’amélioration de l’équipe d’Allemagne : Je pense que nous pouvons toujours nous améliorer, dans tous les domaines. Quand on compare avec l’année précédente, on constate que nous avons progressé dans presque tous les secteurs du jeu. Ce n’est pas si facile, quand on se retrouve seulement tous les deux ou trois mois et qu’on doit directement affronter des adversaires aussi forts. Mais nous avons l’équipe pour viser la victoire finale.

…Son rôle au sein de l’équipe : Je ne me suis jamais considéré comme le chef de la défense. J’essaye simplement d’apporter ma contribution et de prendre des responsabilités. Je peux être encore plus présent verbalement et mettre plus d’impact dans les duels. J’essaye de faire de mon mieux, pour le bien de l’équipe.

