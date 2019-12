Werner marque, Özil brille

Les joueurs de la Mannschaft Mesut Özil et Timo Werner ont mené Arsenal et RB Leipzig vers la victoire en quarts de finale aller de la Ligue Europa jeudi soir. Face à l’Olympique de Marseille, Leipzig l’a emporté 1-0 grâce à un contre éclair ponctué par un but de Timo Werner en toute fin de première mi-temps.

À Londres, Arsenal l’a emporté 4-1 face au CSKA Moscou grâce à un excellent Mesut Özil, auteur de trois passes décisives. Quasiment chaque offensive des Gunners est passée par leur milieu offensif allemand, initiateur de l’action ayant mené à l’ouverture du score d’Aaron Ramsey (7e) puis passeur direct sur les trois autres buts de son équipe, signés Alexandre Lacazette (23e, 35e s.p.) et Aaron Ramsey (28e). Özil a obtenu le penalty transformé par Alexandre Lacazette à la 35e minute.