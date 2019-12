Werner : « La victoire est méritée »

Dimanche soir, le match de qualification pour l’EURO 2020 entre l’équipe d’Allemagne et l’équipe Estonie à Tallinn a donné lieu à une victoire nette de la Mannschaft, 3-0, malgré son infériorité numérique suite à l’expulsion d’Emre Can à la 14e minute. Les principales réactions d’après-match récoltées par DFB.de.

Joachim Löw : Il a fallu travailler dur. L’équipe a bien fait les choses en deuxième mi-temps. Nous n’avons pas pris de but et en avons inscrit trois. C’était important de faire baisser le rythme en deuxième mi-temps et de rester calme.

Manuel Neuer : Nous jouons à 10 contre 11 après un quart d’heure, il a donc fallu se réorienter. La performance a été bonne. Ce n’était qu’une question de temps avant de réussir à marquer.

Niklas Süle : Le carton rouge n’a pas rendu service au match, il a fallu se ressaisir. Nous avons ensuite mis en place un plan pendant la mi-temps.

Timo Werner : C’était un match difficile. Le carton rouge l’a rendu encore moins évident. Mais la victoire est méritée. Nous avons bien joué pendant une bonne partie du match, et les occasions étaient là.

